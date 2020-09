Les mares regnen a l'Open dels Estats Units

Als Estats Units l'Open de tennis d'aquest anòmal 2020 s'ha batejat ja com «la marxa de les mares». Nou tennistes que han tingut fills van començar el torneig al quadre principal i tres, Victoria Azarenka, Tsvetana Pironkova i Serena Williams, han arribat als quarts, una fita inèdita en la història dels grans, que fins ara només han guanyat tres mares: Margaret Court, Evonne Goolagong i Kim Clijsters, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.



No és que la maternitat sigui el que els defineix exclusivament, com s'entossudia a recordar aquests dies Azarenka, però en la lluita de tantes, i en els seus èxits, la bielorussa hi veu una cosa clarament inspiradora. «No som només mares, som també jugadores de tennis, som també dones que tenen somnis, objectius i passions», deia l'exnúmero u, que abans d'arribar a Nova York portava un any sense guanyar partits i als 31 anys es va endur el títol de Cincinnati disputat a la bombolla de Flushing Meadows després de la retirada de Naomi Osaka.





Lluita per la custòdia

«Per tot fa falta treballar»

La doble campiona d'Austràlia, a qui una complicada lluita per la custòdia del seu fill va limitar els moviments fora de Califòrnia i va impactar negativament el seu retorn a la competició poc després de tornar el 2017, ha definit d'«heroïnes» totes aquestes col·legues, cada cop més, «capaces de complir els seus somnis i equilibrar-los amb la maternitat». «Espero que continuï això que les dones estan inspirades per fer el que estimen, però també capaces de perseguir el que volen», ha dit aquests dies.Pironkova, que feia tres anys que havia disputat l'últim torneig, també ha celebrat que estiguin canviant estereotips que durant temps van marcar l'anàlisi de la relació entre dona i esport. «S'està demostrant que pots formar una família i tornar a competir a alt nivell», deia la búlgara de 32 anys, que va fer fora de l'Open Garbiñe Muguruza en la segona ronda. «Si fas un bon calendari, si tens la motivació correcta, pots combinar les dues coses. És molta feina, però per tot fa falta treballar».A ella li farà falta especialment aquest dimecres, quan disputarà el partit de quarts contra Serena, potser la més ambiciosa de totes les tennistes. Als 38 anys, la nord-americana, que va guanyar l'últim dels seus 23 títols de Grand Slam a Austràlia el 2017 embarassada de la seva filla Olympia i va tornar a les pistes després de superar un part i un període postnatal plens de complicacions, encara no ha satisfet la seva gana de tornar dalt de tot i igualar el rècord de Court, tot i que ja va arribar a les finals de Wimbledon i Nova York tant el 2018 com el 2019. I a la pista Williams no tindrà miraments amb la seva rival, però fora és una altra qüestió. «Estic enormement feliç que hi hagi tantes mares en aquesta cita», deia fa uns dies. «Tinc un respecte totalment nou per les mames».