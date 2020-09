Un mes per desconfinar les competicions

El Barça obre aquesta nit a Pamplona, contra l'Anaitasuna, una lliga Asobal que ha hagut de cancel·lar ja dues jornades per diversos casos de positiu per covid-19. La màxima categoria de l'handbol espanyol, tot i les dificultats, arrenca, i també ho faran divendres la Primera i la Segona A de futbol, amb els partits Granada-Athletic i Laganés-Las Palmas. El futbol professional, però, també començarà coix perquè equips com el Girona i el Barça, que van acabar la passada temporada més tard que la resta, tenen cancel·lats els dos primers partits i els hauran de recuperar més endavant. Handbol i futbol donaran el tret de sortida a unes setmanes clau per confirmar el retorn de les principals lligues esportives, també en bàsquet i hoquei, en un procès que hauria de culminar, si res no es torça, i ara mateix això resulta de mal predir, el 18 d'octubre amb l'inici de la Segona B i la Tercera, i de la LEB Or i l'EBA. Tot plegat, a més, a l'espera del protocol del CSD sobre el retorn a l'activitat de les competicions absolutes no professionals.

La Segona A arrencarà, per tant, amb el Girona encara de pertemporada i amb tot gairebé per fer. Els de Francisco no s'hi posaran fins al cap de setmana del 26-27 de setembre, al camp de l'Sporting, en la tercera jornada. No seran, per tant, el primer dels principals equips de la demarcació que tornarà a la competició de lliga. Abans ho farà l'Spar Girona (que ja ha guanyat la Lliga Catalana i que el cap de setmana disputa la Supercopa), donant el tret de sortida a la Lliga Femenina el 20 de setembre a Fontajau contra el Movistar Estudiantes. La lliga ACB s'obrirà també aquell dia.

A finals de setembre, entre els dies 26 i 27, està programat l'inici de la Divisió d'Honor Plata (amb el Bordils i el Sarrià repetint com a representants gironins), i també l'OK Lliga, tant masculina (Girona, Palafrugell, Lloret) com femenina (Girona). De moment els equips masculins ja han tastat la competició disputant la Lliga Catalana, un torneig que aquesta setmana arriba en la seva edició femenina. En el cas de l'handbol el Sarrià i el Bordils han hagut de centrar la preparació en els entrenaments perquè molts amistosos han acabat caient. La setmana passada els de Salva Camps van tombar el Banyoles; uns dies més enrere el Bordils va perdre davant del Granollers de l'Asobal. El Sarrià debuta el dia 26 a la lliga a la pista del Lalín (Pontevedra), i ja tenen els bitllets comprats. El Bordils també s'estrenarà de visitant el dia 27 però amb un desplaçament de molt més bon fer: a la pista del filial del Barça. La Primera Nacional d'handbol, on milita el Banyoles, arrencarà una setmana més tard, el 3/4 d'octubre.



El futbol territorial, a l'octubre

L'octubre serà un mes clau per saber quina evolució poden prendre les competicions esportives territorials i de base a Catalunya. Aquell primer cap de setmana està marcat amb vermell perquè representa el tret de sortida per la Primera, Segona i Tercera Catalana, pràcticament tot el futbol regional, al qual s'hi afegirà la Quarta i les categories formatives a partir del dia 18. Aquesta és l'altra gran data del mes que ve, perquè és la que va marcar la Federació Espanyola per a l'inici de la Segona B (Olot i Llagostera) i la Tercera divisió (Girona B, Banyoles, Figueres i Peralada). De moment, però, cap d'aquestes dues categories disposa encara de calendari.

El 18 d'octubre també és el dia fixat pel debut del Bàsquet Girona a la LEB Or, a Fontajau, contra l'Alacant. De moment el projecte que condueix Carles Marco des de la banqueta obrirà dissabte el calendari d'amistosos contra el Prat. La Lliga EBA, on competiran el Quart i el recent arribat Bisbal, té fixat l'inici per aquell cap de setmana. Els de Carles Ribot contra el segon equip del Joventut a Badalona, i els de Francesc Senpau amb el Mataró a casa.