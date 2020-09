Sis mesos d'una pròrroga que (per sorpresa) va donar l'ascens a LEB Or

l Bàsquet Girona prepara el seu debut a la LEB Or en una temporada on, més enllà dels dubtes que envolten el desenvolupament de la competició pel coronavirus, el club de Fontajau ha reunit al voltant de Carles Marco una plantilla que, almenys sobre el paper, hauria de fer bastant més que l'objectiu oficial de «consolidar l'ascens a la LEB Or». Un salt a la segona màxima categoria del bàsquet masculí estatal que va el seu moment clau, i realment inesperat en aquell moment, el diumenge 8 de març de 2020. Just ahir va fer mig any de la victòria a la pròrroga del Girona a Ponferrada en un 83-85 final que llavors permetia a l'equip la tretzena jornada en segona posició. Amb les mateixes victòries que el segon i el tercer (Burgos i Prat) però per davant seu pels enfrontaments directes en el triple empat. Sis dies més tard, el dissabte 14 de març, Pedro Sánchez feia oficial l'entrada d'Espanya en estat d'alarma i ja no es tornaria a jugar cap més jornada de LEB Plata. La classificació de la tretzena jornada acabaria sent la definitiva i, per tant, la segona posició que va servir al Bàsquet Girona per arribar a la LEB Or hauria estat una ingrata quarta (van acabar pujant els tres primers) si Gerard Sevillano no hagués forçat la pròrroga amb dos tirs lliures o si Albert Sàbat no hagués anotat 10 punts en els cinc minuts extres a Ponferrada.

«En aquell moment no ens haguéssim pogut imaginar que aquella victòria ens faria pujar, encara que la veritat és que des de l'inici de la segona fase ens havíem mentalitzat que, si volíem lluitar per l'ascens, no podíem deixar escapar pràcticament cap partit», explicava Albert Sàbat en un reportatge a la pàgina web de la Federació Espanyola, un cop consumat confirmant l'ascens de categoria, recordant que aquell 8 de març «es va acabar la Lliga i vam tenir la fortuna afegida que aquella victòria va acabar per suposar un ascens que potser no hagués pogut arribar si se'ns hagués escapat aquest partit».

I, si bé és cert que el Bàsquet Girona havia començat la segona fase amb dues victòries contra Cantàbria i Juaristi, el partit de Ponferrada, davant un Intragas que ocupava l'últim lloc de classificiació, se li posar costa amunt a l'equip que llavors entrenava Àlex Formento. A manca de 17 segons per acabar, i amb Antonio Hester eliminat per cinc faltes, el Bàsquet Girona perida per dos punts abans que Gerard Sevillano empatés amb dos tirs lliures (71-71). Ja en la pròrroga, Albert Sàbat va ser decisiu amb 10 punts (2 triples) per acabar guanyant 83-85 sense evitar, però, que les locals tinguessin una última acció per guanyar o forçar que s'haguessin de jugar cinc minuts més.

Aquella victòria va acabar amb el Bàsquet Girona a LEB Or, sense ella hauria pujat el Prat, i el projecte de Marc Gasol es va encaminant cada cop més al projecte del pivot els Raptors: acabar la seva carrera jugant a l'ACB a Girona. Dos dels protagonistes d'aquella victòria, Gerard Sevillano i Albert Sàbat, continuen en un equip que, amb l'arribada de Jordi Plà a la direcció esportiva, s'ha reforçat amb gent com el mateix Carlos Marco i jugadors del nivell d'Àlex Llorca, Alei Font, Pep Busquets o Davis Rozitis.