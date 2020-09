Les eleccions a la presidència del Barça seran el 20 i 21 de març

El FC Barcelona ha anunciat la data per a les eleccions a la presidència del club. La junta directiva actual ha fixat els dies 20 i 21 de març del 2021. El període de votació s'estendrà durant dos dies (és un cap de setmana) per a seguir les normes preventives prescrites per vetllar per la salut de les persones dictades per la pandèmia provocada per la covid-19. Les dates triades per la directiva coincideixen amb la primera setmana en la qual s'inicia el període electoral establert en els estatuts del club.

El club, a més, descentralitzarà l'espai de la votació i no se celebrarà només al Camp Nou, sinó que s'organitzaran diferents seus per a fomentar la participació dels socis. Una tercera novetat és que s'habilitarà l'opció del vot per correu.