L'últim repte d'Esther Guerrero: fer un doblet a l'estatal en vuit minuts

La final femenina dels 800 metres del campionat d'Espanya d'atletisme és aquest diumenge a les 18.25 a l'estadi de Vallehermoso de Madrid. I la dels 1.500 es disputarà 10 minuts més tard, a les 18.35. En totes dues s'hi planteja ser-hi Esther Guerrero, que s'ha proposat un repte espectacular: fer el doblet i endur-se els dos títols en només vuit minuts, perquè se li han de restar els dos que invertirà en el 800. «Em trobo bé, no m'hi jugo cap marca internacional, no tinc pressió, i és una cosa engrescadora i motivadora que vull fer per a mi, perquè segurament mai més estarem en un any tan estrany com aquest que m'ho pugui permetre», deia ahir l'atleta banyolina. A Guerrero la temporada se li acaba i, precisament, vist el rendiment que ha donat, voldria que s'allargués fins l'infinit. Acabat el campionat d'Espanya, només li quedarà una prova de la Diamond League a Doha el dia 26.

«Em fa molta pena que s'acabi la temporada», admet la banyolina. D'entrada reconeix que quan li van proposar el doblet va dir que no. «Però després donant-hi voltes vaig arribar a la conclusió que em feia il·lusió intentar-ho, em representa una motivació extra, i no hi perdo res», assegura. Per això tant ella com el seu entrenador, Joan Lleonart, han decidit que es plantaran a Madrid «i veurem com reacciono. Vam començar l'estiu fent el control d'Olot i batent el rècord del 2.000 i vull acabar-lo donant espectacle. Veurem què passa, perquè no serà fàcil». Per poder fer realitat el repte Esther Guerrero necessitarà superar les semifinals, programades per dissabte, la dels 800 a les 18.25 i la de 1.500 a les 19.10.

Per la seva banda, Joan Lleonart explica que «busquem ratificar un any que ha anat molt bé. És una motivació. Competirà sense públic a l'estadi, en un 2020 molt extrany, i la il·lusió és fer-ho bé i que pugui guanyar el doblet». Guerrero és conscient que competir en dues proves, i de manera gairebé seguida, crearà «emoció» a les rivals, «serà diferent que si competís una sola vegada, i veurem quines estratègies segueixen». En tot cas el repte està llançat, i buscarà fer per primera vegada el que un altre atleta gironí, Adel Mechaal, ja ha aconseguit dos cops en un campionat d'Espanya: ell va guanyar en 1.500 i 5.000 els anys 2015 i 2017. El 2015, precisament, a Castelló, va ser el primer cop que Guerrero s'imposava en un estatal (800).

El repte arriba en el millor moment de la carrera d'Esther Guerrero, que aquest 2020 ha batut el rècord dels 2000 metres a Olot (5:41.30), i que a la Diamond League de Brusel·les va fer la seva millor marca personal en els 1.000 (2:35.64). Al míting de Solletuna, a l'agost, hi va fer el seu millor registre en 800 (2:00.56).