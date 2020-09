Un positiu obliga l'Avenida a deixar d'entrenar-se a tres dies de la Supercopa

Una jugadora de l'equip júnior del Perfumerías Avenida que estava fent la pretemporada a les ordres de Roberto Íñiguez ha donat positiu per coronavirus i, a tres dies la Supercopa a Bilbao, el rival de l'Spar Girona en les semifinals de demà passat va haver de suspendre ahir els entrenaments. Ara, la resta de jugadores i membres del cos tècnic de l'Avenida hauran de tornar a passar proves PCR i, en cas que surtin negatives, podran viatjar a Bilbao. L'aparició de nous positius en la plantilla descartaria el viatge i, si la Federació Espanyola no opta per ajornar la competició, l'Spar Girona es classificaria per a la final de diumenge sense jugar.

«Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, així com el protocol de serveis mèdics i FEB, s'ha procedit a l'aïllament d'aquesta jugadora i els seus contactes estrets, i s'han suspès els entrenaments de la primera plantilla», va detallar ahir al migdia el club castellà en un comunicat.

La jugadora júnior que ha donat positiu va participar el passat cap de setmana en la Copa de Castella-i-Lleó que el Perfumerías Avenida va jugar contra Zamora i Bembibre que, ahir a la tarda, van anunciar que també farien proves PCR a les seves jugadores. El Zamora va suspendre un amistós que tenia programat amb el Càceres.

La Supercopa femenina es juga aquest any en format de Final a Quatre a Bilbao, a porta tancada, amb les dues semifinals de dissabte (Gernika - Bilbao i Perfumerías Avenida - Spar Girona) amb la final, diumenge al vespre.