El CSD i les federacions pacten un protocol que permetrà l'inici de les lligues en les dates previstes

El Consell Superior d'Esports (CSD) té lligat un principi d'acord amb les Comunitats Autònomes (CCAA), les Federacions Esportives, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), el Comitè Olímpic i Paralímpic Espanyol (COE i CPE) i els organitzadors de competicions, per a garantir el retorn de les competicions no professionals d'àmbit estatal gràcies a un protocol sanitari. L'acord afectaria les lligues «no professionals de rellevància. En l'esborrany del protocol del CSD s'esmenten fins a disset lligues de diferents esports, a banda dels campionats d'Espanya de motociclisme i ral·lis i de competicions internacionals de tennis o ciclisme, però pel que fa a l'esport gironí les mesures afectarien una dotzena de clubs. En bàsquet, l'Spar Girona de Lliga Femenina-1 i el Bàsquet Girona de LEB Or; en futbol, l'Olot i el Llagostera de Segona B i el Girona B, el Banyoles, el Figueres i el Peralada de Tercera Divisió; i en hoquei patins el Girona, el Palafrugell i el Lloret masculins i el Girona femení. Més enllà de les proves PCR, el protocol del CSD recomana afluències màximes de 1.000 espectadors als estadis de futbol i de 500 al pavellons. Una recomació que, però, pot ser modificada, tant a l'alça com a la baixa, pels governs de les diferents comunitats autònomes o les federacions.

Després de dues setmanes de negociacions i que el CSD hagués descartat el retorn a la competició sense aquest protocol, l'organisme presidit per Irene Lozano va confirmar un acord amb totes les parts amb compromisos sobre els aforaments i sobre el «procediment a seguir per a incorporar el criteri sanitari respecte a les proves de detecció de la COVID-19». Segons el CSD «s'ha aconseguit consensuar el text complet» i destaca la satisfacció de la plataforma creada per al retorn de les competicions nacionals per «l'esforç realitzat» i pel «resultat aconseguit», el qual ofereix «seguretat al sector de l'esport a Espanya».

La plataforma destaca que es tracta d'un «acord històric pel seu abast i dimensió i per tots els actors i institucions que han estat involucrats». A més, considera que la seva rellevància és «encara major sobre la base de la conjuntura inèdita i especialment negativa que propicia la pandèmia».