Empat entre l'Olot i el Peralada en un partit amistós (1-1)

L'Olot i el Peralada han empatat (1-1) en un amistós de pretemporada disputat a les instal·lacions de Royalverd. El duel ha sigut força igualat i marcat encara per la falta de rodatge dels dos equips, als quals encara els falta més d'un mes per començar la temporada a Segona B i Tercera, respectivament.

El Peralada ha colpejat primer, molt aviat. Al quart d'hora de joc Carles Puig ha marcat el 0-1 després d'una bona passada d'Arnau Ortiz entre els centrals locals. Puig ha controla bé la pilota dins l'àrea i ha superat pel pal curt al porter olotí Pol Ballesté. Els garrotxins han fet de seguida un pas endavant. Xumetra primer s'ha topat amb Aroca, però als 36 minuts ha establert l'empat amb un xut desde fora l'àrea que ha impactat en el taló de Papa. Abans del descans, Aspar ha tingut el 2-1 però el seu remat ha anat al pal.

A la segona part un dels grans protagonistes ha tornat a ser el porter del Peralada, Aroca, que ha aturat un penal a Juan Delgado al tram final del partit. El porter del Peralada també ha fet un parell d'intervencions destacades per evitar el gol de l'Olot. A dos minuts del final ha sigut el Peralada qui ha tingut una doble ocasió força clara per trencar l'empat, en accions de Cristian i Carles Puig. Finalment el marcador no s'ha mogut i l'assaig, marcat per la calor, s'ha acabat amb un empat 1-1.