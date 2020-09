Fins a mig miler de corredors participaran a la VolCAT Costa Brava

Aquest cap de setmana Calonge i Sant Antoni acullen una nova edició de la VolCAT Costa Brava, una cursa de BTT que comptarà amb la participació de mig miler de corredors i que arriba adaptada al context actual, amb un seguit de mesures per evitar el contagi del coronavirus, com ho és l'ús obligatori de la mascareta en tot moment mentre no s'estigui en plena competició. El format és de dues etapes, una el dissabte i l'altra el diumenge, amb un total de més de 120 quilòmetres de distància i 3.100 metres de desnivell positiu. El Castell de Calonge va ser l'escenari ahir de la seva presentació oficial.

El dissabte, tret de sortida amb un recorregut de 67 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.950 metres. L'endemà, traçat de 58 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. Hi participaran esportistes destacats del món de la BTT com ho són Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Team), Oriol Colomé (Biking Point), Guillem Cassú (Tbellès Team), Noemí Moreno (Bauhaus Torredembarra) i Veerle Cleiren (Montbike), entre d'altres.