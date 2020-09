Les jugadores de l'Avenida donen negatiu i la Supercopa es podrà jugar

Demà a la nit, 21.15, l'Spar Girona i el Perfumerías Avenida s'enfrontaran en unes semifinals de la Supercopa a Bilbao que, durant unes hores, ha estat a l'aire pel positiu per coronavirus que havia donat dimecres una jugadora del júnior del club castellà que ha estat fent la pretemporada amb les castellanes a les ordres de Roberto Íñiguez. Així, mentre ahir al matí l'Uni ja va marxar cap a Bilbao, l'Avenida es va quedar a Salamanca a l'espera de les noves a la plantilla que varen donar negatives, fins i tot la júnior que havia donat positiu el dimecres, i demà al matí es desplaçarà cap al País Basc. La júnior no serà a la Supercopa tot i que ahir es va demostrar que havia estat un «fals positiu», perquè en les noves proves va donar negatiu tant en el PCR com en el test serològic per detectar anticossos.

L'embolic va començar abans-d'ahir al matí quan el Perfumerías Avenida que una de les jugadores del seu júnior que està fent la pretemporada amb el primer equip havia donat positiu. La jove jugadora, que no té cap símptoma, està aïllada al seu domicili mentre que la resta de les seves companyes no podien tornar a reunir-se, i per tant a entrenar o a viatjar, fins que haguessin donat negatiu en una nova prova PCR com va acabar passant.

El protocol de la FEB per aquesta Supercopa comporta que, per exemple, cap membre de l'expedició de l'Uni pot sortir de l'hotel de Bilbao amb l'única excepció per anar al pavelló. Les jugadores i el cos tècnic de l'Spar Girona va passar ahir un PCR només d'arribar a Bilbao. Gernika i València juguen també demà (19.00), mentre que la final està previst per diumenge a les nou del vespre. Els quatre equips participants comparteixen hotel en aquesta Supercopa que, per primer cop, es juga en format de final a quatre i no amb només dos equips.