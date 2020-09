Olot acull aquest diumenge el 66è Trofeu Festes del Tura de ciclisme

El 66è Trofeu Festes del Tura, alhora la cinquena edició de la Volta a la Garrotxa, se celebra aquest diumenge a Olot, fent que així la ciutat recuperi la seva activitat en el calendari de Grans Clàssiques-Trofeu Joan Casadevall, després de l'aturada d'enguany provocada pel coronavirus. La prova consta d'un recorregut de 120 quilòmetres amb punt de sortida i també arribada a Olot. Aquest darrer any la victòria va ser per a Adrià Moreno, vigent campió de Catalunya Elit. De la seva banda, el recentment campió absolut Marc Brustenga va ser tercer, posició que li assegurava el triomf final a la caslsficació general de les Grans Clàssiques. Enguany, aquest privilegi és ara mateix per a Álex Ruiz, del Valverde Team-Tierra Fedundis. Només s'han pogut disputar, això sí, dues cites a Sabadell, guanyades pels francesos Jonathan Couanon i Eliot Pauchard. «Amb 66 edicions possiblement és una de les tres curses més antigues del panorama estatal amateur. Hi ha grans noms en el palmarès i és un orgull allargar el llegat», explica Carles Torrent, màxim responsable del CC Olot Infantil.