El «pas endavant» de venir al Bàsquet Girona

Olaf Schaftenaar, un holandès de 2,08 d'alçada i amb experiència a la Lliga LEB Or després de jugar l'any passat al Canoe, i Ryan Logan, un nord-americà de dos metres pelats provinent de la segona divisió d'Alemanya. Dos «quatres» diferents i al mateix temps complementaris. Un, Schaftenaar, és «un gran tirador ideal per al joc que volem amb els interiors oberts generant espais», i l'altre, Logan, «ha de ser la nostra navalla suïssa que pot fer moltes coses i fer-les molt bé», en paraules del director esportiu del Bàsquet Girona, Jordi Plà, per definir dos jugadors que tenen molt clar que aterrar Fontajau «és un pas endavant» en les seves respectives carreres.

«Els últims anys he estat molt bé a Alemanya, però quan va sortir la possibilitat de jugar aquí a Girona vaig tenir clar que em volia prova com a jugador per veure com responia en aquesta categoria», va apuntar ahir Ryan Logan en la seva presentació al costat d'un Olaf Schaftennar que tenia clar que «jo volia continuar jugant a LEB Or i canviar Canoe per Girona representava un punt d'ambició més en la meva carrera».

Internacional holandès, Schaftennar havia tornat al seu país després de formar-se als Estats Units (Oregon State) i va guanyar la lliga dels Països Baixos amb el Zwolle. L'estiu passat, però, va decidir provar-se en un bàsquet més competitiu fitxant pel Canoe de LEB Or. Amb els madrilenys, jugant molts minuts, el nou pivot del Bàsquet Girona va demostrar tenir un canell privilegiat. Ara, a Fontajau haurà de fer més coses: «Soc un bon tirador, però també puc aportar en defensa i en tot el que em demani l'entrenador». Els seus números el curs passat al Canoe en l'any del seu debut al bàsquet estatal, 11 punts amb un 40% en triples, li podien haver obert més d'una porta aquest estiu, però Schaftennar va escollir Girona. «Vaig parlar amb en Menno (Dijkstra), que l'any passat estava aquí i em va dir bones coses del club, que en Marc Gasol sigui el propietari fa que sigui un club ambiciós i estic convençut que venir aquí era fer un pas endavant».

El cas de Ryan Logan és diferent. La seva carrera professional s'ha fet a foc més que la de Schaftennar. Un cop graduat a la universitat de Stonehill, l'aler pivot va fer el salt a Europa començant per una lliga poc competitiva, la del Luxemburg fixant pel Heffingen, i després ha jugat dos anys a Alemanya: Rist Wedel (Tercera Divisió) i Paderbon (Segona). Allà, el curs passat, Logan brilla amb 13 punts, 6 rebots i gairebé 4 assistències en 28 minuts i, una facilitat per llegir el joc i passar la pilota, que criden l'atenció de Jordi Plà. I, un cop rep la trucada de Girona, Ryan Logan té clar que ha d'acceptar el repte: «He estat molt bé els últims anys a Alemanya, però volia provar-me en una lliga forta com aquesta i veure si ho podia fer bé aquí». De moment, Logan només té bones paraules pel que s'està trobant. «En els entrenaments estem jugant d'una manera que sembla que ens coneixem des de fa més temps», va dir.