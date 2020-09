Barça, Baskonia, Madrid i Tenerife es disputen la Supercopa ACB a les Canàries

El Barça ja és a Tenerife per disputar-hi avui (18.30, Vamos) la primera semifinal de la Supercopa Endesa contra el Baskonia, actual campió de Lliga, en un duel en el qual els homes de Sarunas Jasikevicius volen refer-se de la seva derrota a la final de la Lliga (67-69) contra el bloc de Dusko Ivanovic.

Els barcelonistes van fer dijous l'últim entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per viatjar posteriorment a Tenerife on van arribar a la nit. Jasikevicius ha desplaçat onze jugadors del primer equip, amb les baixes de Cory Higgins i Kyle Kuric, i dos de l'equip vinculat: l'ala-pivot Sergi Martínez i el base Brancou Badio.

El Barça no guanya la Supercopa des del 2015 i per Jasikevicius és clar que, «el Baskonia és un equip que sempre té bones plantilles. Han canviat molts jugadors i l'equip és una mica diferent al de la temporada passada». Va afegir que «cal destacar la seva direcció de joc amb Luca Vildoza i Henry, dos jugadors molt importants per a ells, igual que haurem de tenir molt en compte tiradors de qualitat que han fitxat com Rokas Giedraitis, Alec Peters o Khadeen Carrington». La final està prevista per demà (18.30). El rival seria el vencedor del partit Tenerife-R. Madrid d'aquesta nit (21.30).