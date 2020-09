El Barça comença amb un triomf l'aventura amb Koeman

El Barça de Ronald Koeman va mostrar aquest dissabte una bona imatge en l'estrena de la pretemporada, davant el Nàstic de Tarragona, de Segona Divisió B, al que va derrotar per 3-1 amb gols de Dembélé, Griezmann i Coutinho, aquests dos últims de penal. El gol tarragoní va ser obra de Javier Bonilla.

El tècnic holandès va posar sobre la gespa de l'estadi Johan Cruyff un onze totalment diferent a cada part, però tots van tenir com a comú denominador el sistema de joc: 4-2-3-1.

En els primers 45 minuts 'Pedri', que va mostrar detalls il·lusionants en el seu primer partit amb el Barcelona, va ser l'encarregat d'exercir com a migcampista avançat i en els segons el triat va ser Coutinho, que va tornar a jugar amb el conjunt català després de la seva victoriosa cessió al Bayern de Munic.

El partit va començar amb un Barcelona tenint el domini de la pilota i amb un Nàstic de Tarragona intens que va tractar de tancar els espais originats en el seu eix defensiu gràcies al dinamisme dels jugadors blaugrana. Però no ho va aconseguir i els gols van fer acte de presència per part del Barcelona.

Dembélé va definir amb la dreta davant Wilfred (min. 5) al desfer-se amb un toc subtil d'Albarrán després d'una passada de Sergi Roberto, que va deixar passar amb gran intel·ligència 'Pedri'. I Griezmann va transformar en gol un penal (min. 17) comès per Ribelles sobre Gerard Piqué a la sortida d'un córner.

La resposta del Nàstic de Tarragona no va trigar a arribar gràcies a Amang, qui va executar un xut de rosca amb la cama dreta que va passar llepant el pal esquerre de la porteria de Neto (min. 18). Va ser l'avantsala del gol, l'autor de el qual va ser Javier Bonilla (min.30) amb un xut potent i col·locat des de fora de l'àrea amb la cama esquerra.

Poc decisiva va ser la participació de Leo Messi en el seu primer partit després del burofax per anunciar la seva intenció de marxar del Barcelona i la posterior entrevista en què va explicar que es quedava per no portar el club de la seva vida als jutjats. El jugador argentí no va arribar amb perill a l'àrea tarragonina i la seva acció més destacada va ser cedir-li el llançament de penal a Griezmann.

El segon temps va començar amb una rematada a porta de Martin Braithwaite a passada de Frenkie de Jong que va parar Wilfred 'in extremis' (min. 47). Un mica més tard va arribar el gol de Coutinho de penal (min. 51), xiulat per unes mans del cambrilenc Joan Oriol. Fa menys d'un mes el brasiler va marcar dos gols al Barcelona amb la samarreta del Bayern, en el vergonyós 2-8 de Lisboa.

A partir d'aquí, el marcador no es va tornar a moure tot i que Trincao, autor de jugades individuals de mèrit, Coutinho, Konrad i Braithwaite van aconseguir combinar de forma perillosa en atac en diverses ocasions. Una d'elles (min. 87) la va originar Coutinho amb una excel·lent passada a Konrad que ni ell ni Braithwaite en segona instància no van ser capaços de convertir en gol.

L'única ocasió de perill del Nàstic de Tarragona en el segon temps va ser un cop de cap de Grifell (min. 80) que va sortir per damunt del travesser.

No van ser convocats per al partit ni Luis Suárez ni Arturo Vidal, amb els qui no compta Koeman, ni tampoc Rafinha, Wagué i Matheus Fernandes dels jugadors de la primera plantilla. Tampoc no es van vestir de curt Pjanic i Todibo, els que justament avui dissabte van realitzar el seu primer entrenament després de superar el coronavirus, ni tampoc Ter Stegen i Umtiti, lesionats.

El Barcelona seguirà posant-se a punt el dimecres a les 19 hores en el mateix recinte, l'estadi Johan Cruyff, davant el Girona de Laliga SmartBank.

Fitxa tècnica:

3 - Barcelona: Net (Iñaki Peña, min. 46); Sergi Roberto (Semedo, min.46), Piqué (Araújo, min. 46), Lenglet (Jorge Cuenca, min. 46), Jordi Alba (Júnior Firpo, min. 46); Sergio Busquets (Frenkie de Jong, min.46), Carles Aleñà (Riqui Puig, min. 46); Messi (Trincao, min.46), Pedri (Coutinho, min.46), Dembélé (Konrad, min. 46); Antoine Griezmann (Braithwaite, min.46).

1 – Nàstic de Tarragona: Wilfred; Albarrán, Marc Trilles, Jesús Rueda (Guiu Bernat, min. 76), Javier Bonilla (Pol Prats, min. 87); Fausto Tienza (Grifell, min. 60), Roger Brugué (Pol Ballesteros, min. 60), Ribelles (Fran Miranda, min. 76), Joan Oriol (Lucas Prudhomme, min. 76); Amang (Joel Lasso, min. 60) i Gerard Oliva (Fran Carbià, min. 60).

Gols: 1-0, min. 5: Dembélé. 2-0, min. 15: Griezmann (p). 2-1, Bonilla, min. 30. 3-1, Coutinho (p), min. 51.

Àrbitre: Sánchez Martínez (Múrcia). Va mostrar groga a Roger Brugué (min. 13), a Sergio Busquets (min. 21), a Bonilla (min. 36)

Incidències: partit amistós de pretemporada en l'estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper disputat sense públic a causa de les mesures sanitàries per la Covid-19. El Barcelona ha jugat amb la seva quarta samarreta del curs passat, la de la 'senyera?.