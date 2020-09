El Bàsquet Girona s'estrena derrotant el Barça B a Platja d'Aro (75-60)

Els primers partits de pretemporades i, més en un estiu tan atípic om aquest, sempre són complicats d'agafar de referència del que passarà en les competicions oficials però aquesta tarda el Bàsquet Girona ja ha ensenyat algunes pinzellades del joc que vol Carles Marco en la victòria 75-60 contra el Barça B.

El pivot letó Davis Rozitis (16 punts) i l'aler cedit per la Penya Pep Busquets (12) han estat els màxims anotadors de l'equip gironí en un partit que el Bàsquet Girona ha trencat amb un parcial d'11-0 a l'inici del tercer quart. La màxima diferència ha arribat a estar de 20 punts (71-51) en un duel on Marco ha repartit molt els minuts amb l'únic problema que Gerard Sevilla només n'ha pogut jugar 3 per una ferida als llavis.