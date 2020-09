El Campionat d'Espanya d'atletisme es veu en «streaming»

El president de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA), Raúl Chapado, va dir ahir que la pandèmia del coronavirus els va exigir ser «enginyosos» per aconseguir posar en marxa competicions com la del Campionat d'Espanya d'aquest cap de setmana a Madrid i amb la novetat de quatre seus. La banyolina Esther Guerrero hi competirà en les proves de 800 i 1.500, buscant un doblet històric demà a la tarda.

El campionat es farà en quatre escenaris diferents de Madrid (Vallehermoso, Moratalaz, Alcobendas i Getafe) amb totes les mesures de seguretat. A falta d'aficionats a les grades, la competició es podrà seguir en streaming. «És una producció mai feta, amb quatre senyals, una per seu, més un senyal general, per poder seguir per streaming tot el que passi. Hem fet un esforç en la retransmissió perquè tot el que passi es pugui veure des de casa».