Fontajau podrà acollir públic però s'haurà de revisar l'aforament màxim

L'Spar Girona-Movistar Estudiantes del proper diumenge 20 de setembre a Fontajau (21.00) en l'inici de la Lliga Femenina podrà tenir públic. Ara bé, el que no està tan clar a hores d'ara és on se situarà l'aforament màxim, perquè les xifres que es van estipular en un protocol previ entre el club, l'Ajuntament i la Generalitat s'hauran de revisar, segons ha revelat el Secretari General de l'Esport, Gerard Figueras. Després de moltes setmanes de negociacions entre el Consell Superior d'Esports (CSD), les Federacions i les Autonomies aquesta setmana es va tancar un acord que permetrà el retorn del mal anomenat «esport no professional» i ara l'objectiu serà revisar el que s'havia acordat prèviament per adaptar-ho a la nova realitat. El CSD recomana un màxim de 500 espectadors en espais tancats i un miler es llocs oberts com camps de futbol. Inicialment l'Uni comptava poder posar uns 2.000 espectadors a Fontajau.

L'Uni i la Secretaria General de l'Esport van pactar aquest protocol, a partir del qual el club va vendre abonaments per grups de convivència i va reduir l'aforament de Fontajau a poc més de 2.000 places. «Nosaltres permetrem que hi hagi públic sempre que es mantingui un metre i mig de distància entre els aficionats i que cada un disposi d'un espai de dos i mig», va dir Figueras, que té la clau a través de la Secretaria General de l'Esport per fixar quanta gent podrà anar a Fontajau tant pels partits de Lliga femenina de l'Uni com els de LEB Or del Bàsquet Girona. Ara l'objectiu és revisar-ho amb els clubs i la Federació. «Ens haurem d'asseure amb el club i estudiar-ho de nou i potser haurem de rebaixar una mica els màxims i acostar-los a les 500 persones que recomana el CSD», va subratllar. El més probable és que el Govern català permeti sobrepassar el límit recomanat per Madrid, tot i que el vol limitar a menys dels 2.000 aficionats dels quals s'havia parlat inicialment.

L'objectiu és que tant l'Spar Girona i el Bàsquet Girona juguin a casa amb condicions de públic similars a les que es trobin quan ho facin com a visitants, tot i que l'amplitud del pavelló permet tenir-hi més espectadors sense posar en perill les mesures de seguretat per prevenir el coronavirus. Per això la Secretaria General de l'Esport vol acordar aquest aforament límit amb els clubs i la Federació, cosa que s'haurà de tancar la setmana que ve.

Sobre l'acord tancat pel CSD, les federacions i les comunitats Gerard Figueras va dir que «portem 15 dies participant a les reunions i finalment s'han pogut salvar els grans obstacles, com el de les proves PCR, que ara no són obligatòries, només recomanades, i que es decidiran a través de les autoritats sanitàries». En aquest sentit va assegurar que el Govern català té els protocols preparats per un retorn «segur» tant de l'esport amateur com el de base, tot i que va admetre que caldrà «paciència» en una temporada marcada encara pel virus, que pot provocar alteracions en el calendari si cal suspendre partits per culpa dels contagis.

El secretari general de l'Esport també va detallar que els equips de Segona B (Olot i Llagostera), Tercera (Girona B, Figueres, Banyoles, Peralada) i la resta de categories del futbol, així com també els principals equips d'hoquei (Girona, Lloret, Palafrugell) i handbol (Bordils i Sarrià) també podran posar públic als seus partits «seguint un principi d'autorresponsabilitat». Els clubs tenen la norma i saben l'espai que han de deixar a la grada. En futbol no hi hauria d'haver grans problemes. Els qui ho poden patir més són els equips d'handbol, amb pavellons amb capacitat del voltant dels 600 aficionats i que normalment s'omplen a vessar.