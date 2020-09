Els joves del filial del Barça posen a prova el Bàsquet Girona

Carles Marco i Gerard Sevillano coincidien ahir a assenyalar que tant al cos tècnic com entre els jugadors, «hi ha ganes de competir i de jugar partits». «Contra qui sigui», a més, s'atrevia a afegir l'entrenador. Després de dues setmanes d'entrenaments en una pretemporada atípica marcada pel virus, ha arribat l'hora de començar-se a provar. Avui a Platja d'Aro, a porta tancada, el projecte del Bàsquet Girona a LEB Or comença a caminar amb un primer assaig contra els joves talents del Barça B, de la LEB Plata.

«Volem seguir millorant i tenim un bon test al davant, perquè els jugadors del Barça ens exigiran», creia Carles Marco. El Bàsquet Girona afronta tot just un camí que el tindrà ocupat cinc setmanes més abans no arrenqui la LEB Or el 18 d'octubre a Fontajau davant de l'Alacant.

Per la seva banda, Gerard Sevillano, un dels tres homes que juntament amb Albert Sàbat i Robert Cosialls continua del curs passat, indicava ahir que «les sensacions són molt bones, el grup està molt cohesionat i tots anem a una». L'aler recorda que «aquests dies portem molta càrrega física i encara tenim moltes coses per millorar, però la feina va agafant forma i tenim ganes de competir i de començar a provar el que hem treballat a ritme de partit».

Pep Busquets (cedit pel Joventut), Àlex Llorca, Dani Garcia (cedit pel Manresa), Olaf Schaftenaar, Ryan Logan, Biram Faye, David Rozitis i Aleix Font són les vuit cares noves d'un projecte que pretèn estabilitzar el club a la segona divisió del bàsquet espanyol per a mig termini intentar el retorn de Girona a l'ACB.