L'Eibar-Celta dona el tret de sortida a una nova lliga de Primera

La Lliga Santander 2020/21 arrenca aquesta tarda (16.00) amb un Eibar-Celta sense públic a Ipurua. El Madrid sortirà en defensa del títol, i tot i l'espantada que ha protagonitzat, Leo Messi encara seguirà com a emblema d'una competició que s'obre encara amb l'amenaça de la pandèmia del coronavirus.

L'anterior campionat es va acabar el passat 19 de juliol i, menys de dos mesos després -la lliga de Segona es va allargar fins al 23 d'agost amb el play-off funest pel Girona contra l'Elx-, torna a caminar amb una edició simbòlica, la 90a, que es torna a presentar oberta i plena d'incògnites.

Serà un inici encara marcat per la covid-19, que va obligar totes les lligues europees a aturar-se el març. L'espanyola es va poder reprendre al juny a porta tancada per tancar les seves últimes onze jornades que van acabar per coronar el Reial Madrid. Els blancs intentaran revalidar el títol. Tindran com a principals rivals el Barcelona i l'Atlètic de Madrid, i amb el Sevilla com a possible alternativa.

La Lliga comptarà amb tres ascendits que ja coneixen el que és la màxima categoria com el Cadis, que hi torna després de 15 anys d'absència i el pas per la Segona B, l'Osca, que ja va debutar en la 2018-19, i l'Elx, descendit administrativament el 2015 i que ha tornat tot i haver arribat a caure a la divisió de bronze.

Barça, Madrid, Sevilla, Atlètic, Getafe i Elx, que van acabar el curs passat més tard, tenen ajornats els primers partits i els recuperaran més tard. La jornada d'avui es completa amb els duels Granada-Athletic i Cadis-Osasuna.