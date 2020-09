El Liverpool inicia la defensa del títol de la Premier contra el Leeds de Bielsa

El Liverpool obrirà aquesta tarda la defensa del seu tron a la Premier League rebent a casa el Leeds United, un històric del futbol anglès que acaba de tornar a l'elit de la mà de Marcelo Bielsa, mentre que el renovat Chelsea començarà a Brighton i hi haurà duel d'exentrenadors del Reial Madrid entre Jose Mourinho (Tottenham) i Carlo Ancelotti (Everton).

Campió en tres ocasions de la lliga anglesa, el Leeds portava 16 anys fora de la Premier i de la mà de Bielsa ha retornat per tornar a lluitar els millors. La seva estrena no podia ser més exigent, ja que s'enfrontaran a Anfield al vigent campió. Per la seva banda, el Liverpool arriba enrabiat després de deixar escapar el Community Shield contra l'Arsenal i decidit a estendre el seu aclaparador domini de la temporada passada. L'equip manté les seves grans estrelles i Klopp a la banqueta.