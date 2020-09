L'Olot empata amb el Peralada en el retorn sis mesos després

Mig any més tard, l'Olot no jugava un partit des del 8 de març, quan va tombar el Badalona (2-0) abans que esclatés la crisi sanitària pel coronavirus i arribessin l'estat d'alarma i el confinament, l'equip de Raúl Garrido va tornar a competir. Va ser ahir al matí, en un amistós contra el Peralada, que va acabar amb empat a un gol i sensacions positives per a tots dos equips. Els visitants, més rodats i amb més amistosos (ja s'havien enfrontat a l'Espanyol B i al Palamós), es van avançar al quart d'hora en una acció de Carles Puig. Xumetra, abans del descans, va fer l'empat amb una mica de fortuna, i a la represa, ocasions per a tots dos equips i protagonisme per al porter del Peralada, Aroca, que va aturar un penal en la recta final al local Juan Delgado.

Sota un sol de justícia a la Vall d'en Bas, a les instal·lacions de Royalverd, el primer temps va ser força equilibrat. Va estar més encertat el bloc d'Albert Carbó, que va marcar als setze minuts. El lateral xampanyer va superar Ballesté després d'una bona passada d'Arnau Ortiz, un dels destacats al bàndol visitant. Els de Raúl Garrido van tenir més control en la recta final i Xumetra va avisar en un mà a mà amb Aroca. A la segona no va perdonar, si bé és cert que el seu potent xut va ser desviat pel visitant Papa amb el taló. Just abans del descans, Moha Chabboura va ser expulsat per una agressió a Ortiz. No obstant, en ser un amistós els dos clubs es van posar d'acord per sortir amb onze homes a la represa.

Aquí va començar un ball de canvis als dos equips. Va ser una segona meitat força oberta amb aproximacions del Peralada i batzegades dels olotins a la contra. Especialment actiu Kilian Grant per la banda dreta local. Unes mans dins l'àrea dels empordanesos van provocar un penal que Juan Delgado no va poder transformar gràcies a la brillant estirada d'Aroca. La propera cita de l'Olot és dimarts a Banyoles, en la semifinal del torneig de l'Estany.