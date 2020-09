L'Uni busca la final de la Supercopa animat pel títol a la Lliga Catalana

El Bilbao Arena convertit en una bombolla inexpugnable a prova de coronavirus és l'escenari aquest cap de setmana d'una nova edició de la Supercopa femenina, que estrena format de Final a 4. L'Spar Girona, engrescat per la victòria diumenge passat davant del Cadí a la Lliga Catalana, s'enfronta al seu gran rival, el Perfumerías Avenida, per arribar a una final on demà es trobaria el vencedor del duel anterior entre Gernika i València (19.00). El partit enfrontarà els dos entrenadors campions de Lliga amb les gironines, Èric Surís (2019) i Roberto Íñiguez (2015), ara preparador de l'equip castellà.

«La Supercopa arriba molt aviat, tots els equips ens haurem de fer forts i mostrar el nostre millor joc col·lectiu», deia ahir Surís en declaracions a la FEB. Íñiguez, per la seva banda, posava de manifest els poc entrenaments i rodatge del seu equip, que pretén suplir «amb les nostres ganes de jugar i sortir a per totes». Serà una nova oportunitat per veure jugadores que han arribat aquest estiu a Fontajau com Ferrari, Edelbrink i Labuckiene, davant d'un Avenida que torna a tenir un equipàs, amb fitxatges com el de Leo Rodríguez, Katie Lou Samuelson, Nikolina Micic i Marica Gajic, entre d'altres.