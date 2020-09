El Quart i el Bisbal Bàsquet ja treballen amb «il·lusió»

Després de mig any sense bàsquet, no és fàcil reprendre l'activitat. Però les «ganes» i la «il·lusió» creixen. Això sí. Els equips gironins d'EBA van començar els entrenaments la setmana passada amb la vista posada a la Lliga, que comença el pròxim 18 d'octubre. Després que la pandèmia del coronavirus frustrès la gran temporada del Quart amb opcions de lluitar per la fase d'ascens, els de Carles Ribot «tenen molta energia» per aconseguir una gran gesta temporada. Si fa no fa, les mateixes sensacions té el Bisbal Bàsquet que debutarà a la categoria i com explica el tèncic Cesc Senpau «l'objectiu és créixer i consolidar-nos, no volem que sigui efímer».

Amb l'inici de la pretemporada, Ribot reconeix «certa preocupació com a entrenador per no saber si realment podrem competir bé ni amb quines condicions. Els jugadors tenen moltes ganes de jugar i a priori sembla difícil que puguem tenir molta continuïtat». «Intentem anar a poc a poc perquè hi ha coses que el cos oblida, és un ritme diferent respecte a les altres pretemporades», afegeix. Per la seva part, Senpau comenta que «per a la majoria de jugadors és un repte perquè no han jugat mai a la categoria, que és una motivació extra a banda de no competir des de fa mesos». «Hem de readaptar el cos a la pista de bàsquet, per això el treball és diferent. Cada dia intentem incrementar el volum de feina i d'intensitat. Estic content per com està funcionant», diu.

El Quart i el Bisbal Bàsquet s'estrenaran la setmana vinent a la Lliga Catalana EBA, que segons Ribot «servirà per agafar ritme». «Guanyar els dos partits implicarà poder jugar un tercer cap de setmana i és el principal interès, tenint en compte la dificultat de trobar amistosos», apunta. Per a Senpau, «és una competició que afrontem amb la màxima il·lusió perquè és el primer cop que el club la juga i el Vic pot ser una bona prova per veure si estem al nivell competitiu que s'exigeix a EBA». Ambdós equips tenen la plantilla pràcticament tancada. El Quart ha donat l'oportunitat als joves Arnau Palol i Guillem Quadrado com a relleu a les baixes: «és un premi» i ha incorporat a Edu Ramos i Genís Bover. I els empordanesos han mantingut 7 jugadors i hi ha 5 novetats: Xevi Torrent, Eric Jiménez, Xavi Montalat, el jove congolès Cris i Pau Soler, que torna al club.