Roglic i Pogacar obren forat a la general en l'inèdit final al Puy Mary

El Puy Mary, un cim que mai abans havia albergat una final d'etapa del Tour de França, quedarà registrat com una victòria d'Eslovènia en la particular guerra contra Colòmbia en aquesta edició de la ronda gala. Primoz Roglic i Tadej Pogacar van distanciar en les dures pendents del volcà del massís central als quatre colombians que els persegueixen, que es mantenen en el top 10: Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana i Miguel Ángel López.

Però entre els plors de la derrota, va emergir el somriure de Daniel Martínez, un dels més prometedors corredors de Colòmbia, que es va alçar amb la victòria d'etapa, el seu triomf de més renom menys d'un mes després d'haver guanyat la Dauphiné Liberé as Alps.

El seu triomf va estar ple de punt d'honor i ràbia, va ser qui més va creure en ell d'entre la dotzena d'escapats que van formar una fugida autoritzada pel gran grup, però també el més fort en el dur ascens final, on se la va jugar a cara o creu contra dos alemanys de el mateix equip, el Bora, Maximilian Schachmann i Lennard Kämna. El gran derrotat va ser Bernal, el defensor del títol, que no va poder per menys que constatar que Roglic i Pogacar són ara mateix més forts que ell. L'altre gran derrotat del dia va ser Nairo Quintana, que cau al cinquè lloc. Primoz Roglic, que es manté líder, i Tadej Pogacar (UAE Emirates), que ja és segon a 44 segons, van ser els millors dels favorits, a una moca més de sis minuts de Martínez.

Classificació etapa: 1. Daniel Felipe Martínez, 05:01:47; 2. Lennard Kämna, a 4 segons; 8. Marc Soler, a 2:43;

General: 1. Primoz Roglic, 56:34:35; 2. Tadej Pogacar, a 44 segons; 3. Egan Bernal Gomez, a 59 seg; 4. Rigoberto Uran, a 01:10; 5. Nairo Quintana, a 01:12;