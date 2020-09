Viñales signa la pole al Gran Premi de San Marino

El pilot de Roses Maverick Viñales (Yamaha) ha conquistat aquest dissabte la pole per a la carrera de MotoGP del Gran Premi de San Marino, per davant de l'italià Franco Morbidelli (Yamaha) i del líder del Mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), demostrant la superioritat de Yamaha en el Circuit de Misano-Marco Simoncelli.

El de Roses aconsegueix així la segona primera posició de sortida de l'any després de la d'Àustria, en una jornada en la qual han manat les motos dels tres diapasons; acaparant per complet el podi i els quatre primers llocs, amb el quart de Valentino Rossi.

Després que 'Il Dottore' dominés els tercers lliures i Quartararo fes el propi en els quarts, tot apuntava al fet que les Yamaha es disputarien la pole en una pista clarament favorable. En la lluita final s'han colat Pol Espargaró (KTM) i el portuguès Miguel Oliveira (KTM), que només per una dècima ha arrabassat el passi a la Q2 a Aleix Espargaró (Aprilia).

Viñales ha saltat a la pista marcant el primer temps de referència. Primer Rossi i després Quartararo li han arrabassat el privilegi, però el català s'ha ocupat a fons per a tornar a situar-se en el més alt. Amb un 1.31.787, s'ha situat de nou primer, i encara que els cascos vermells han amenaçat el seu lloc a l'última volta, ha aparegut de nou per a manar amb nou rècord de la pista (1.31.411).

A més, Àlex Rins i Joan Mir (Suzuki) sortiran setè i vuitè respectivament, compartint fila amb el segon del campionat, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati). Per part seva, Pol Espargaró ha acabat onzè.

Entre els que no van aconseguir passar a la Q2, Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà tretzè, Tito Rabat (Ducati) sortirà dissetè, just per davant d'Iker Lecuona (KTM), divuitè, i Àlex Márquez (Repsol Honda) ho farà vint-i-unè i últim, dues posicions per darrere del seu company d'equip Stefan Bradl.