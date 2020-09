Albert Arenas cau i perd renda en el lideratge de Moto 3

El pilot britànic John McPhee (Honda) s'ha emportat aquest diumenge la victòria a la carrera de Moto3 del Gran Premi de San Marino, un resultat que li permet a ell i al japonès Ai Ogura (Honda), segon, retallar distància amb el líder del Mundial, el gironí Albert Arenas (KTM), que ha caigut quan quedaven dues voltes per al final.

En la carrera número 150 de la categoria petita, el britànic ha completat una espectacular remuntada des de la dissetena plaça per a convertir-se en el cinquè guanyador diferent en set carreres.

Mentrestant, Arenas ha caigut amb només dues voltes per davant, sumant el seu segon 'zero' del curs, encara que continuarà liderant el campionat. El de Girona mana amb 106 punts, cinc més que Ogura i 14 més que McPhee.

En una sortida neta a Misano, el japonès Tatsuki Suzuki (Honda) ha avançat al 'poleman' del dissabte, Ogura, per passar a comandar la prova. En la part posterior, a la corba número 3, els problemes han començat quan Sergio García Dols ha tocat per darrere a Raúl Fernández (KTM), que s'ha emportat per davant a Celestino Vietti (KTM).

Només un parell de voltes ha trigat l'hispà-argentí Gabriel Rodrigo (Honda) a posar-se al capdavant de la carrera de grup, en la qual fins a 20 pilots han arribat amb opcions al final.

Així, Jaume Masià (Honda) ha arribat a liderar el grup durant diversos girs, encara que Direcció de Carrera l'ha obligat a cedir una posició per guanyar un lloc pel verd. Suzuki s'ha posat momentàniament primer, però Rodrigo a penes li ha permès gaudir del lloc de privilegi.

Mancant cinc girs, Masià ha recuperat la primera plaça, amb Rodrigo i McPhee a la seva roda, i els tres s'han anat alternant en el més alt. Malgrat això, en una última volta dolenta del d'Algemesí, el britànic ha pres el comandament per a aprofitar-se de la caiguda d'Arenas, mancant dos girs per al final.

Mentrestant, Jeremy Alcoba (Honda) ha estat el millor espanyol en acabar quart. Masià ha acabat setè, Carlos Tatay (KTM) quinzè i García Dols, vint-i-cinquè. Arenas, Fernández i Alonso López (Husqvarna) no han aconseguit finalitzar la prova.