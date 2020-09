Un altre cop, l'Avenida

Julia Reisingerova va poder jugar molt pocs en els dos primers quarts perquè tenia tres faltes personals molt aviat, va fer la quarta només de començar el tercer període, als 30 segons de joc, en una falta atac tan discutible com innecessària va ser la cinquena, també en atac, a l'inici de l'últim quart. I si és un problema que la teva pivot titular faci cinc faltes molt ràpid (en total va ser 11 minuts en pista), encara ho més que la seva substituta, Giedre Labuckiene, encara hi estigui menys. La lituana va fer cinc faltes en set minuts i mig.

En una rotació de vuit jugadores -encara falten Chelsea Gray i Helena Oma- que les dues «5» gairebé no puguin trepitjar la pista en tota la segona meitat s'ha d'acabar d'una manera o altra. Es podria haver guanyat i, de fet, el partit es va acabar decidint gràcies cinc punts seguits de Maite Cazorla quan ja s'entrava en el darrer minut (del 72-69 al 72-76 per acabar amb el 74-78 definitiu), però el pes de les faltes és el pes de les faltes. I el Perfumerís Avenida continua sent el Perfumerías Avenida. Almenys per a l'Uni que va veure com la temporada passada s'interrompia pel virus després que les castellanes les estovessin en la final de Copa i ahir, ara amb Roberto Íñiguez, les van deixar fora de la lluita pel títol de la Supercopa on sí que hi serà l'excapitana de les gironines, Rosó Buch, clau ahir amb 20 punts en la victòria del Gernika sobre el València en la primera semifinal.

Pivots, i faltes, a banda, l'Spar Girona podria haver guanyar el partit d'ahir. Jugant molts minuts amb Araújo i Elonu de parell interior, i l'Uni va trobar amb Frida Eldebrink la seva referència. Màxima anotadora del partit amb 21 punts, la veterana escorta és una de les bones notícies de l'inici de temporada d'un Spar Girona que sembla tenir molta més amenaça en el tir exterior que la passada temporada.

Aquesta facilitat per anotar en el joc exterior va estar a punt de fer forat en el marcador un parell de cops. El desè punt d'Eldebrink tot just en el segon quart, posava una màxima diferència de 8 punts, que l'Avenida (temible equip serà quan a les que hi havia a Bilbao s'hi afegeixin les WBA Prince i Katie Lou Samuelson) va saber eixugar abans del descans. Una altra novetat de l'Uni i també gran anotadora exterior, Ferrari, tornava a posar els 8 punts de marge ja en el tercer quart, però l'Avenida ho tornava a equilibrar. Amb María Aráujo multiplicant-se sota la cistella quan Labuckiene i Resingerova ja estaven eliminades, l'Uni va tenir opcions d'emportar-se el partit. Un triple d'Araújo, una sensacional assistència de Palau i Elonu i un bàsquet en una bona penetració de la base barcelonina van deixar el marcador 72-69. Un bàsquet de Hof, sense cap rival del seu pes dins la zona, i sobretot cinc punts seguits de Cazorla ho van impedir. Un altre cop, l'Avenida.

Anotadores:

Spar Girona (74):Palau (7), Eldebrink (21), Vasic (6), Araújo (15), Resingerova (4) -cinc inicial- Elonu (11), Labuckiene i Ferrari (10)

Pefumerías Avenida (78): Domínguez (5), Cazorla (14), Samuelson (15), Milic (5), Hof (16) - cinc incial- Rodríguez (13), Gajic (5) i Vilaró (5).