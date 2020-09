Esther Guerrero fa realitat un històric doblet al campionat d'Espanya en 800 i 1.500

La banyolina Esther Guerrero ha aconseguit aquesta tarda l'històric repte que s'havia proposat: guanyar un doblet en el campionat d'Espanya en les proves de 800 i 1.500 metres, en poc menys de 10 minuts de diferència. Guerrero ha guanyat primer la cursa de 800 amb un temps de 2:06.23, i vuit minuts més tard ha fet el mateix en la de 1.500, amb una marca de 4.23.48, per davant de Solange Pereira, a qui ha acabat trencant de manera definitiva en els últims 300 metres.

Guerrero, a qui només li queda una competició aquest any abans de tancar la temporada (a Doha a finals de mes), torna a confirmar que es troba en el millor moment de la seva carrera. Aquest estiu ha acreditat quatre marques personals en diferents distàncies, i ha batut rècords com el de 2.000 metres a Olot. Com a repte pels campionats d'Espanya es va marcar fer el doblet, amb ben poc marge de recuperació entre una final i l'altre, i aquesta tarda a l'estadi de Vallehermoso ho ha aconseguit.