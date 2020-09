El Girona deixa entreveure el bàsquet que vol jugar

«Ens agradaria jugar el millor possible en atac, intentar córrer, intentar passar-nos bé la pilota, controlar els espais». (Carles Marco).

«Fonamentalment, la idea de bàsquet amb què coincidim tots al club és el concepte de presa de decisions. Volem jugar a bàsquet fent que els jugadors prenguin decisions» (Jordi Plà).

L'entrenador, Marco, i el director esportiu del Bàsquet Girona, Plà, havien explicat aquest estiu com volia que jugués el seu equip i, encara que dels primers partits de pretemporada sempre és difícil extreure'n conclusions, la victòria d'ahir a Platja d'Aro contra el Barça B (75-60) va servir, com a mínim, per comprovar que Carles Marco està decidit a passar de les paraules al fets. Hi van errades, lògicament força coses a millorar, detalls a ajustar en defensa, però realment el Bàsquet Girona es vol passar la pilota i jugar bé a bàsquet. Davant un Barça B tan talentós com inexpert, els gironins van jugar el seu millor bàsquet quan més descaradament van buscar fer aquella passada de més amb un Ryan Logan que, segurament, és un dels quatre americans menys egoistes a l'hora de fer el seus números que hi haurà a la LEB Or.

Els punts de Rozitis prop de cistella, màxim anotador del partit amb 16 punts, la contundència a l'hora de buscar la cistella contrària de Pep Busquets o l'evidència que Dani Garcia té prou talent com perquè Albert Sàbat no hagi de jugar 30 minuts per partit en pista van ser algunes de les primeres pinzellades de la nova versió del projecte que presideix Marc Gasol. I, no menys important, la profunditat de la plantilla del Bàsquet Girona. En un partit on Gerard Sevillano només va poder jugar 3 minuts, per una ferida als llavis, el trencament va arribar a l'inici del tercer quart amb el màxim anotador del partit, Davis Rozitis amb 16 punts, assegut a la banqueta. Amb Biram Faye aportant força prop de la zona, l'encert en el tir de Sàbat, Schagtenaar i, sobretot, de Pep Busquets va permetre al Bàsquet Girona endosar-li un parcial d'11-0 al Barça B.

Els joves jugadors del filial blaurana encara no havien acabat de tornar del vestidor quan, el seu entrenador, va haver de demanar temps mort per aturar el partit (55-42). No va aconseguir que reaccionesin i, després d'arribar a perdre per 20 punts, els jugadors del Barça, aquest any continuarà a LEB Plata, van acabar encaixant una derrota per 75-60 en l'estrena de Carles Marco a la banqueta del Bàsquet Girona, ara equip de LEB Or.

Anotadors:

Bàsquet Girona (75): Sàbat (5), Font (8), Busquets (12), Logan (8), Rozitis 16) - equip inicial - Garcia (7), Cosialls (4), Llorca (3), Faye (4), Schatenaar (8), Sevillano i Moncanut.

Barça B: Marcos (9), Font (2), Carreño (4), Goulmy (9), Badji (8) - cinc inicial - Beraza (6), Tendero, Dianko (8), Cuevas (4), Bonilla (4), Ubal i Caicedo (6).