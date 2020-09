Morbidelli estrena triomf en MotoGP

El pilot italià Franco Morbidelli (Yamaha) s'ha emportat aquest diumenge en el Gran Premi de San Marino la primera victòria de la seva carrera en MotoGP, per davant del seu compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) i del mallorquí Joan Mir (Suzuki), que ha tret del podi a Valentino Rossi (Yamaha) a l'última volta, mentre que Andrea Dovizioso (Ducati) és el nou líder de la categoria reina.

Morbidelli, amb el seu segon podi del curs, es converteix en el cinquè guanyador diferent en les sis carreres disputades enguany en MotoGP. Mentrestant, 'Dovi', setè aquest diumenge, assalta el lideratge del Mundial després de la caiguda del fins ara líder, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), que es queda a set punts (70) de l'italià (76).

Davant els 10.000 espectadors que han pogut entrar al Circuit de Misano-Marco Simoncelli, el 'poleman' del dissabte, el rosinc Maverick Viñales (Yamaha), i Quartararo han cedit posicions en una sortida en la qual els transalpins Morbidelli i Valentino Rossi (Yamaha) s'han posat al capdavant; el de Roses s'ha vist superat també per l'australià Jack Miller, primera Ducati, que l'ha condemnat al tercer lloc.

Les males notícies tampoc s'han acabat per a 'El Diablo', que mancant 20 voltes i tractant de consolidar el seu avançament sobre Viñales ha caigut en la corba 4. De la seva perícia en la remuntada i de la posició de l'italià Andrea Dovizioso (Ducati) depenia si acabava la carrera en el lideratge del campionat. No obstant això, mancant nou voltes ha confirmat l'abandonament.

A la caça del trio de davant format per Morbidelli, Rossi i Miller han saltat Àlex Rins (Suzuki) i Francesco Bagnaia (Ducati), que malgrat haver-se perdut tres carreres per lesió, ha mostrat la seva fam superant a Viñales.

Mentre 'Il Dottore' perdia terreny respecte a Morbidelli, Rins i 'Pecco' es desfeien de Miller per a ficar pressió. Després de diverses voltes, el transalpí va aconseguir avançar al català, i ja mancant sis girs per al final feia el propi amb el nou vegades campió del món.

Però encara no estava tot dit. Davant, ningú discutiria la victòria a Morbidelli. Darrere, arribava ràpid Joan Mir (Suzuki), que al començament de l'última volta li ha guanyat la partida a Rins per a ser quart i que en l'antepenúltima corba ha avançat també de 'Il Dottore'. Ha tractat fins i tot d'arrabassar el segon lloc a Bagnaia, però finalment ha hagut de conformar-se amb un tercer lloc que li atorga el seu segon podi de l'any.

Per part seva, Rins ha acabat cinquè, just per davant de Viñales i de Dovizioso. Pol Espargaró (KTM) ha estat dècim, Aleix Espargaró (Aprilia) ha acabat en tretzena posició, Iker Lecuona (KTM) en la catorzena i Àlex Márquez (Repsol Honda) en la dissetena. Tito Rabat (Ducati) ha patit una caiguda i no ha acabat la prova.