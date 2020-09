Pere Puig: «La Generalitat no pot canviar un pla aprovat per una recomanació surrealista»

Aquest dimecres, 9 de setembre, l'Spar Girona va rebre una comunicació oficial de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat on se'ls confirmava que el seu pla de partits per aquesta temporada a Fontajau estava aprovat i que, per tant, tenien via lliure per posar públic al pavelló amb el sistema de col·locar els abonats separats per grups de convivència presentat pel club gironí el mes de juliol. «S'adequa a les exigències establertes en el pla d'acció del desconfinament esportiu de Catalunya», deia textualment la comunicació del govern català als responsables de l'esport gironí que, però, van quedar ahir molt sorpresesos llegint al Diari de Girona com precisament el president de la Secretaria General d'Esports, Gerard Figueras, parlava de la necessitat de canviar els plans aprovats per «aproximar-se» a les recomanacions de 1.000 persones als estadis de futbol i de 500 pavellons que va fer públic dijous el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Amb el president Cayetano Pérez i altres membres de la junta de l'Spar Girona a Bilbao, on el primer equip està disputant la Supercopa, va ser el director esportiu, Pere Puig, qui va lamentar les paraules de Figueras. «La junta encara no s'ha reunit, i per tant parlo a títol personal, quan dic que si de vegades critiquem, i no sempre de manera proporcional, que el govern de la Generalitat o el Parlament acati lleis injustes de Madrid, ara ens trobem que la Secretaria vol canviar un pla aprovat aquest mateix dijous per adequar-se a una recomanació surrealista», va dir Puig per a qui, parlar de 500 persones en tots els pavellons, «és surrealista perquè voldria que al pavelló de la Bisbal, de Salt o de Bembibre hi podria haver els mateixos espectadors que en pavellons molt més grans com Fontajau o La Fonteta de València que té capacitat per a 8.000 espectadors».

Puig destacava que «vam presentar el nostre pla el 27 de juliol i, després de seguir al peu de la lletra tots els canvis que ens van demanar, el 9 de setembre ens van que endavant, fa només tres dies...». Finalment, el director esportiu de l'Uni com a «club estarem molt oberts, com ho hem estat tot l'estiu, a parlar i revisar el que sigui per questions sanitàries, però no pas per una recomanació».