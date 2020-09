Koeman dóna les primeres pistes del seu nou Barça

El nou entrenador del Barça, Ronald Koeman va deixar algunes pistes sobre com vol que sigui el seu equip en el primer partit de la pretemporada blaugrana, disputat dissabte a l'estadi Johan Cruyff i que va finalitzar amb victòria per 3-1 davant el Nàstic gràcies als gols de Dembélé, Griezmann i Coutinho.

El que més va destacar va ser la utilització del sistema de joc 4-2-3-1, tant en el primer com en el segon temps, en un conjunt que durant les últimes dècades es va caracteritzar pel clàssic 4-3-3, però hi va haver altres aspectes rellevants que el tècnic holandès va posar en pràctica. Koeman va apostar pel 4-2-3-1 davant el Nàstic, que es diferencia del 4-3-3 per la utilització de dos pivots al centre de camp i la ubicació d'un migcampista com a mitjapunta. A la primera part els pivots van ser Sergio Busquets i Carles Aleñà, amb Pedri d'enllaç amb la davantera, i en la segona Riqui Puig i de Jong, amb Coutinho alliberat en funcions d'atac. El tècnic holandès va deixar fora de la llista dos dels descarts anunciats que encara hi són al club, Luis Suárez i Arturo Vidal (Umtiti està lesionat), després que en els últims dies s'hagués especulat amb que l'uruguaià podria continuar una temporada més. Així, va deixar clar que la seva intenció segueix ferma, tot i que encara no se l'hagi trobat una sortida del Barcelona.

D'altra banda, ahir es va confirmar que l'Elx serà el rival dels blaugrana al Trofeu Joan Gamper de dissabte que ve (19:00). Serà la primera vegada que el conjunt il·licità disputi el tradicional torneig que organitza el Barça. Els il·licitans, com els blaugrana, encara han de començar la temporada perquè van disputar el play-off d'ascens i van acabar tard el curs anterior.