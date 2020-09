Marco: «Estic content amb l'esforç»

L'entrenador del Bàsquet Girona, Carles Marco, es va mostrar ahir satisfet amb «l'esforç» que el seu equip havia mostrat per guanyar dissabte el Barça B a Platja d'Aro (75-60) en el primer amistós de la pretemporada. «Estic content per haver pogut tornar a jugar un partit després de dues setmanes d'entrenaments i de tant de temps sense fer-ho. Hi ha encara moltes coses a millorar, però estic content amb l'esforç. Vam començar amb poc ritme però després la cosa va anar a millor».

Una de les claus per sumar la victòria, segons el tècnic, va ser l'inici de la segona part. «Ha sigut determinant, vam sortir del vestidor amb més energia, vam estar més actius en defensa i això ens va permetre correr i fer bàsquets fàcils». També es mostrava content «perquè vam deixar el Barça B en pocs punts, 60, tot i que no vam fer un bon balanç defensiu». Per la seva banda, Aleix Font, un dels fitxatges d'aquest estiu, deia que «va ser un bon partit per agafar sensacions contra un Barça que està molt en forma i ens va fer correr».

El proper partit amistós del Bàsquet Girona serà diumenge que ve a Banyoles contra el Lleida. En l'equip del Segrià hi ha un vell conegut de Fontajau, el pivot Hester, que després de jugar a Girona el curs passat ara ho fa a Lleida.