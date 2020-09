Neymar acusa de racisme Álvaro González en la derrota del PSG

El partit entre el París SG, campió de la Lliga francesa, i l'Olympique de Marsella, un dels candidats al títol, va acabar en batalla campal, amb Neymar sent expulsat per agressió a Álvaro González, el central espanyol del conjunt marsellès. El PSG va perdre 0-1 (gol de Thauvin al minut 31) i porta dues derrotes en les dues primeres jornades del campionat: cap punt de sis possibles. «Racisme, no», anava cridant el davanter brasiler.





Tres derrotes seguides, 270 minuts, zero gols

Neymar deixava la gespa del Parc dels Prínceps després de mantenir una batalla verbal i física amb Álvaro al llarg de tot el partit. «El vaig pegar perquè és un racista, per això el vaig pegar. És un racista», va cridar el davanter brasiler mirant a les càmeres de televisió després que l'àrbitre hagués d'anar a la pantalla del VAR per descobrir la seva agressió.Prèviament, Álvaro havia denunciat que Di Maria, el davanter argentí, l'havia escopit. El partit, un clàssic del futbol francès, va estar dominat per l'alta tensió, condensada en els minuts finals, incloent-hi els sis que es van afegir després del temps reglamentari. Fins a cinc targetes vermelles es van veure, a banda d'una batalla campal entre els jugadors dels dos equips, arribant fins i tot a les mans.«És una falta greu si és el que ha passat. Però jo no ho sé», ha dit André Villas-Boas, el tècnic del Marsella. «L'escopinada de Di Maria a Álvaro ha sigut evident; tots aquests tipus de coses s'han d'evitar en el món del futbol», ha afegit l'entrenador portuguès.S'endevinen, a més, problemes per a Thomas Tuchel, l'entrenador del París SG, perquè aquestes dues derrotes unides a la de la final de la Champions han arribat amb el mateix resultat: 0-1 davant el Bayern Munic a Lisboa, 0-1 al camp del Lens i 0-1 al Parc dels Prínceps davant l'Olympique de Marsella.Des de la temporada 78-79, el conjunt parisenc no començava tan malament el campionat, incapaç de marcar cap gol en els primers 180 minuts, delatant així la gravetat de la seva crisi esportiva.