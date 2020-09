Pau Gasol i Cat McDonnell homenatgen Kobe Bryant amb el nom de la seva filla

Pau Gasol i Catherine McDonnell ja són pares. La seva primera filla, Elisabet Gianna, va néixer el passat 10 de setembre, però la parella no ho ha comunicat fins fa escasses hores. Emocionats, tant el jugador de bàsquet com la seva dona han anunciat el naixement de la petita a través de les seves xarxes socials.



Gasol, feliç, ha compartit la gran notícia al seu compte d'Instagram revelant a més el nom triat per a la seva filla: "La nostra petita ja està amb nosaltres! Tot ha anat molt bé i no podem estar més feliços !! Elisabet Gianna Gasol, un nom amb molt de significat per a la nostra preciosa filla !! "





I és que el català, íntim amic de Kobe Bryant - que va morir tràgicament en un accident d'helicòpter el passat 26 de gener amb la seva filla Gianna - ha rendit homenatge a l'estrella de l'bàsquet posant-li al seu nadó com a segon nom el de Gianna. A més, ja ha transcendit que la padrina de la petita serà Vanessa, vídua de Bryant.Tant Pau com la seva dona han compartit les mateixes fotografies de la seva petita Elisabet. A la primera, les seves mans apareixen agafant la de la seva primera filla, mentre que en la segona els tres posen feliços a l'hospital poc després del naixement de la nena.Catherine, feliç, ha revelat en la seva publicació un altre detall sobre el naixement del seu nadó i per què es diu Elisabet: "Elisabet Gianna Gasol es va unir a la nostra família el 10 de setembre de 2020, en un dia molt especial, l'aniversari nombre 100 de la seva besàvia Elizabeth i el segon aniversari de compromís de la seva mare i el pare. Ja estem tan enamorats de la nostra dolça Ellie ".Ellie, com així l'anomenen afectuosament els seus famosos pares, ve a completar la felicitat de Pau Gasol i Cat McDonnell, que cinc anys després d'iniciar el seu festeig i quan acaben de celebrar el seu primer aniversari de casament, compleixen el seu somni de convertir-se en pares i ja tenen a la petita Elisabet Gianna a casa.