Victòria El Girona s'imposa al filial (2-1) en el primer partit d'aquesta pretemporada

Amb només un parell d'entrenaments col·lectius a les cames, el Girona 20/21 va disputar ahir al matí el seu primer partit de pretemporada. Ho va fer contra el filial que entrena Àxel Vizuete i el matx va acabar amb victòria per la mínima dels de Francisco (2-1). Cristhian Stuani i el jove Joel Priego van marcar pel primer equip, mentre que el gol del Girona B va ser obra de Pau Resta. Van tenir minuts els dos fitxatges anunciats fins ara, Franquesa i Jordi Calavera, com també els joves Pablo Moreno i Arijanet Muric, de préstec pel City però les cessions dels quals encara no són oficials.