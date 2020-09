Viñales només pot ser sisè i Arenas es complica el títol

Franco Morbidelli (Yamaha) es va emportar ahir el Gran Premi de San Marino, la seva primera victòria en MotoGP, per davant de Francesco Bagnaia (Ducati) i un Joan Mir (Suzuki), que va treure del podi a Valentino Rossi (Yamaha) en l'última volta. Andrea Dovizioso (Ducati) és el nou líder de la categoria reina. Mentrestant Maverick Viñales, que havia fet la pole, només va poder ser sisè i va desaprofitar una magnífica ocasió per avançar a la general. En Moto3 les coses encara van anar pitjor a l'altre gironí del Mundial, Albert Arenas. L'encara líder va patir una caiguda a dues voltes del final i veu com els perseguidors en la lluita pel títol se li acosten perillosament.

Morbidelli, amb el seu segon podi de el curs, es converteix en el cinquè guanyador diferent en les sis curses disputades aquest any a MotoGP. Dovizioso, setè ahir, assalta el liderat del Mundial de MotoGP després de la caiguda del fins ara líder, Fabio Quartararo (Yamaha), que es queda a set punts (70) de l'italià (76). Davant dels 10.000 espectadors que van poder entrar al Circuit de Misano-Marco Simoncelli, Maverick Viñales (Yamaha), i Quartararo van cedir posicions en una sortida en la qual Morbidelli i Valentino Rossi (Yamaha) es van posar de seguida al capdavant; el de Roses es va veure superat també per l'australià Jack Miller, primera Ducati, que el va condemnar al tercer lloc.

Les males notícies tampoc es van acabar per a Quartararo, que a falta de 20 voltes i tractant de consolidar el seu avançament sobre Viñales va caure al revolt 4. De la seva perícia en la remuntada i de la posició d'Andrea Dovizioso ( Ducati) en depenia si acabava la carrera en el lideratge del campionat. No obstant això, a falta de nou voltes va confirmar el seu abandonament.

A la caça del trio de líders format per Morbidelli, Rossi i Miller van saltar Àlex Rins (Suzuki) i Francesco Bagnaia (Ducati), que tot i haver-se perdut tres carreres per lesió va mostrar la seva fam superant a Viñales. Mentre Il Dottore perdia terreny respecte a Morbidelli, Rins i Pecco Bagnaia es desfeien de Miller per posar pressió. Després de diverses voltes, l'italià va aconseguir avançar el català, i ja a falta de sis girs per al final feia el mateix amb el nou vegades campió de món.

Però encara no estava tot dit. Al davant, ningú discutiria la victòria a Morbidelli. Per darrere, arribava ràpid Joan Mir (Suzuki), que a l'inici de l'última volta li va guanyar la partida a Rins per ser quart i que en l'antepenúltima corba va passar també a Rossi. Va tractar fins i tot d'arrabassar el segon lloc a Bagnaia, però finalment va haver de conformar amb un tercer que li atorgava el segon podi de l'any. Rins va acabar cinquè, just per davant de Viñales i de Dovizioso. Pol Espargaró (KTM) va ser desè, i Aleix Espargaró (Aprilia) va acabar en tretzena posició.

En Moto3 John McPhee (Honda) va guanyar la cursa, un resultat que li permet a ell i al japonès Ai Ogura (Honda), segon, retallar distància amb l'encara líder del Mundial, el gironí Albert Arenas (KTM), que va caure a falta de dues voltes per al final. Ara mana amb 106 punts, cinc més que Ogura i 14 més que McPhee.