El 51è Torneig de l'Estany es posa en marxa amb les dues semifinals

No serà a l'agost, com és habitual, però malgrat endarrerir-se unes setmanes del que era habitual, la pandèmia no ha pogut enterrar el tradicional Torneig de l'Estany, que enguany celebra la seva edició número 51. Entre avui i demà, quatre dels conjunts amb més volada de la demarcació es veuran les cares a l'Estadi Miquel Coromina i Moretó de Banyoles. Hi haurà públic, encara que amb fortes restriccions seguint sempre el protocol que marquen les autoritats sanitàries i també la Secretaria General de l'Esport. L'aforament serà reduït a la zona de la graderia, no pas on hi ha el bar i la terrassa. L'entrada serà gratuïta. Avui, torn per a les semifinals i demà, partit per al tercer i quart lloc i també la gran final.

Els encarregats d'obrir foc seran el Figueres i el Llagostera, que es veuran les cares a partir de dos quarts de vuit de la tarda. Els empordanesos venen de guanyar al camp del Manlleu el dia que repareixia Carles Coto, lesionat gairebé un any enrere. Malgrat la victòria, la pretemporada dels de Javi Salamero està sent bastant irregular. En canvi, els d'Oriol Alsina encara no s'han estrenat, per la qual cosa a partir d'avui podran mesurar les seves prestacions. A dos quarts de deu, torn per a l'Olot i l'equip amfitrió, que aquest últim cap de setmana perdia amb l'Abadessenc per guanyar l'endemà al camp del Bescanó. De la seva banda, els olotins tot just han disputat un test de preparació. Va ser el diumenge, en l'empat (1-1) amb el Peralada d'Albert Carbó.