Gerard Valentín posa el punt final a la seva etapa al Deportivo

Gerard Valentín ha deixat de ser jugador del Deportivo de la Corunya després d'acollir-se a una clàusula del seu contracte que li ha permès desvincular-se del club gallec, on va arribar l'any 2017 per debutar a la Primera Divisió. El futbolista d'Avinyonet de Puigventós estava fent la pretemporada amb el Deportivo, però s'entrenava al marge. Un cop lliure s'acosta al Lugo, equip al qual ha jugat cedit l'últim any i mig.