El migcampista Pol Llonch renova amb el Willem II fins l'any 2024

El català Pol Llonch continuarà vestint la samarreta del Willem II com a mínim fins el 2024 després que ahir es fes oficial la seva renovació amb el club dels Països Baixos. Llonch, amb passat al Girona (15/16) i pretès sense èxit pel conjunt de Montilivi aquest últim mercat d'hivern, acumula 55 partits amb el Willem II, on va arribar el 2018. «Ja és oficial, gràcies per tots els missatges de suport i estima», va escriure a les xarxes.