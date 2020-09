Els partits d'Eurolliga s'allunyen de Fontajau

Els rebrots del coronavirus no impediran començar la Lliga Femenina -1 i, diumenge al vespre, l'Spar Girona rebrà l'Estudiantes a Fontajau. Però l'Eurolliga és un altre tema. La situació sanitària arreu d'Europa i, especialment, en estats com Espanya o França, complica molt la logística dels viatges dels diferents equips pel continent sense topar de manera constant amb el mur de les restriccions imposades per cada país. Fa només uns dies, la FIBA va decidir ajornar l'Eurocup fins al gener, però mantenir l'Eurolliga en una decisió que, almenys en part, ara té molts números per canviar. Els clubs participants i la mateixa FIBA debatien, i votaven, ahir a la tarda un nou sistema de competició per canviar la fase de grups, dos de vuit a doble de volta, per una en format de concentració on quatre equips juguessin els seus partits en una mateixa seu. Unes «bombolles» semblants a la que ara s'ha fet servir per a la Supercopa de Bilbao o com s'estan jugant tant la NBA masculina com la WNBA femenina.

Abans de les «bombolles», però, hi ha el tema de les eliminatòries prèvies com la que ha de jugar l'Spar Girona contra el Sepsi romanès els dies 23 i 30 de setembre. En principi, la idea de la FIBA és que aquestes eliminatòries es juguin a partit únic, en una seu encara per determinar, a mitjans d'octubre. Les prèvies es jugarien quan, sobre el paper, s'havia de disputar la primera jornada de la fase regular de l'Eurolliga deixant per al novembre i desembre les dues «bombolles» que substituirien la lligueta a doble volta. L'evolució de la pandèmia a Girona, on des d'ahir hi ha noves restriccions, fa complicat que Fontajau tingui opcions reals d'acollir una d'aquestes «bombolles» i, per tant, com a mínim aquest 2020, sembla complicat que hi hagi partits d'Eurolliga al pavelló gironí.

La Liga Femenina, endavant

La disputa de la Supercopa d'aquest passat cap de setmana a Bilbao ha possibilitat el contacte directe entre els clubs i la FEB. Així, segons explicava el president de l'Uni Cayetano Pérez, la Lliga Femenina-1 començarà aquest cap de setmana amb la màxima normalitat possible: «Vam establir un protocol per començar la competició amb seguretat, també hi havia l'associació de jugadores i es faran els PCRs necessaris abans de cada partit perquè tot vagi endavant».