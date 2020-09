Els quatre equips gironins de Tercera ja coneixen els seus rivals d'aquesta temporada

La Federació Catalana de Futbol ha fet públics aquest matí els grups del Grup 5 de la Tercera Divisió. Els 22 equips catalans de la categoria quedaran distribuïts en dos subgrups d'11 equips cadascun en la primera fase de la competició, atenent al criteri de proximitat.

La distribució dels equips en els dos subgrups serà la següent:

TERCERA DIVISIÓ (GRUP 5)

SUBGRUP A

UE CASTELLDEFELS

CE EUROPA

CF IGUALADA

CE MANRESA

CF MONTAÑESA

CF POBLA MAFUMET

CP SAN CRISTÓBAL

FC SANTFELIUENC

TERRASSA

VALLS

VILAFRANCA

SUBGRUP B

BANYOLES

CERDANYOLA

FIGUERES

FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

GIRONA B

GRANOLLERS

HORTA

PERALADA

SANT ANDREU

SANTS

VILASSAR DE MAR

L'inici de la temporada 2020-2021 a la Tercera Divisió està previst per al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre. El campionat tindrà un total de 22 jornades en cada subgrup, i els equips participants s'enfrontaran a doble volta.

Un cop finalitzada la primera fase, i en funció de la seva classificació, els equips passaran a disputar la segona fase per l'ascens a la Segona Divisió RFEF, l'actual Segona B, que per davant tindrà una categoria de creació nova, la Primera RFEF; la segona fase per la fase final per l'ascens a la Segona Divisió RFEF; o bé la segona fase per la permanència a Tercera.

Posteriorment, hi haurà una tercera fase de competició, corresponent a la fase final d'eliminatòries i el play-off per l'ascens a la Segona Divisió RFEF.