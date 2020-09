Banyoles, Girona B, Figueres i Peralada, en el subgrup B de Tercera

La Tercera Divisió es posarà en marxa el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre i el grup 5, el català, ho farà amb un total de 22 equips. No competiran tots contra tots, sinó que el nou pla de competició contempla que aquests es trobin dividits en dos subgrups. Un d'ells comptarà amb els quatre representants gironins de la categoria: Banyoles, Figueres, Girona B i Peralada.

Tots ells es trobaran en el subgrup B, juntament amb els següents conjunts: Cerdanyola, Fundació Grama, Granollers, Horta, Sant Andreu, Sants i Vilassar de Mar. De la seva banda, el subgrup A estarà format pel Castelldefels, Europa, Igualada, Manresa, Muntanyesa, Pobla Mafumet, San Cristóbal, Santfeliuenc, Terrassa, Valls i Vilafranca. La Federació Catalana de Futbol ha tingut en compte un criteri de proximitat per repartir els equips.

El campionat, que donarà el seu tret de sortida d'aquí a un mes, comptarà amb un total de 22 jornades per subgrup i tots els participants es veuran les cares dues vegades. Això pel que fa a la primera fase. Un cop aquesta s'acabi i en funció de la seva classificació, els equips passaran a disputar-ne una segona. És aquí on es lluitarà per l'ascens directe a la Segona Divisió RFEF, per disputar la promoció rumb a aquesta mateixa categoria, o en canvi per la permanència en aquesta Tercera Divisió RFEF. La cosa no acabarà aquí, perquè un cop s'acabi aquesta segona fase n'hi haurà una tercera que correspondrà a les eliminatòries i al pertinent play-off per pujar de divisió.