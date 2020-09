La Bundesliga arrencarà amb públic als estadis amb un màxim del 20% ocupat

Els governs dels 16 estats federats alemanys van arribar a un acord per al retorn del públic als estadis de la Bundesliga, que començarà divendres que ve amb el duel entre el Bayern i el Schalke 04. A la primera ronda en la Copa d'Alemanya ja es va admetre públic en els estadis, encara que amb límits, diferents segons la ciutat. Així, per exemple, mentre que el Dynamo Dresden va tenir prop de 10.000 persones al seu estadi, el Duisburg només va poder rebre 300 espectadors.

A Alemanya les normes per al control de la pandèmia les prenen les autoritats regionals i municipals, d'acord amb la situació sanitària local, el que explica les diferències. Per a la Bundesliga, s'ha arribat a un acord pel qual no es podrà ocupar més del 20 per cent de la capacitat de l'estadi i en el qual s'estableix un nombre mínim de 1.000 espectadors.

No obstant això, en cas que en una ciutat determinada el nombre de nous contagis en una setmana estigui per sobre dels 35 per 100.000 habitants, es prohibirà l'accés de públic a l'estadi. En general s'eliminarà el contingent d'entrades per a l'equip visitant, les localitats hauran de ser personalitzades -per poder seguir millor possibles cadenes infecciosas- i caldrà dur mascareta.