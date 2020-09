L'Ajuntament veu bé que l'Spar Girona jugui amb públic a Fontajau

Amb públic i amb la possibilitat que tots i cadascun dels gairebé 2.000 abonats de l'Spar Girona que vulguin entrin al pavelló. Així es jugarà diumenge, l'Uni-Estudiantes de la primera jornada de Lliga Femenina-1. Després de dies de molts dubtes (provocat per la recomanació del CSD de deixar entrar només 500 persones a qualsevol pavelló de l'estat), el regidor d'Esports de Girona, Àdam Bertran, va confirmar ahir que «les actuals restriccions preveuen que els partits de competicions professionals es pugui jugar amb públic amb un màxim del cinquanta per cent de l'aforament, sempre que es respectin les mesures de seguretat previstes pel Procicat». El consistori gironí és el propietari de la instal·lació i, per tant, les paraules de Bertran esborren de cop el neguit que directius i aficionats de l'Uni tenien dins seu des que el passat dissabte el Secretari General d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, va obrir la porta «a revisar els protocols per acostar-nos a la recomanació del CSD».

En una jornada marcada per l'anunci de noves, i fortes, restriccions a Girona i a Salt per frenar l'augment de nous contagis, ahir va quedar clar que el partit entre l'Uni i l'Estudiantes tindrà un tracte especial perquè es tracta d'una competició professional. «Respecte a l'àmbit esportiu, es permetrà la celebració de partits professionals amb assistència de públic, sempre que es respectin les directrius del Procicat; mentre que quedarà suspesa la celebració de partits de caire amistós que es facin en instal·lacions esportives municipals», detalla la comunicació oficial de les mesures que prohibeixen qualsevol partit no professional de tots els esports a Girona i a Salt en, com a mínim, les dues setmanes vinents. La limitació «d'un màxim del cinquanta per cent» en els partits professionals encaixa sense problemes en el pla de partits previst per l'Uni que, renunciant a vendre entrades i agrupant els socis en grups de convivència, preveia posar un màxim d'uns 2.100 espectadors. L'aforament de Fontajau és de 5.040 seients (4.400 sense la grada jove) i, per tant, el pla del club compleix la restricció del cinquanta per cent.

La pel·lícula dels dubtes sobre si els partits de l'Spar Girona a Fontajau serien amb públic, a porta tancada o, en un entremig, amb només 500 espectadors, va començar el passat juliol quan l'Uni va engegar una campanya d'abonaments que havia de permetre posar fins a 2.100 persones al pavelló basant-se en el sistema de grups estables de convivència. Una pla de partits que, després d'algunes revisions, va ser aprovat per la Generalitat el passat dimecres (9 de setembre). L'endemà va arribar el protocol del Consejo Superior de Deportes (CSD) que, tot i deixar les decisions finals en mans de cada govern autonòmic, recomanava uns aforaments de 1.000 persones als estadis oberts i de 500 als pavellons tancats.

Una recomanació que tirava per terra els plans de l'Spar Girona, i de molts clubs professionals de diferents lligues, si la Generalitat decidia fer-li cas. I, per a sorpresa dels responsables de l'Uni, el secretari general d'esports de la Generalitat, Gerard Figueras, va dir dissabte en declaracions al Diari de Girona que «els plans de partit s'haurien de revisar per mirar d'acostar-se a les recomanacion del CSD». Una postura de Figueras que convertia en inviable que l'Spar Girona p0gués ubicar tots els seus abonats, prop dels dos milers, en partit com el d'aquest diumenge a Fontajau contra l'Estudiantes. Aquesta idea «d'acostar-se» a la recomanació del CSD no va ser entesa, i molts menys compartida, pel director esportiu de l'Uni, Pere Puig: «La junta encara no s'ha reunit, i per tant parlo a títol personal, quan dic que si de vegades critiquem, i no sempre de manera proporcional, que el govern de la Generalitat o el Parlament acati lleis injustes de Madrid, ara ens trobem que la Secretaria vol canviar un pla aprovat aquest mateix dijous per adequar-se a una recomanació surrealista», va dir Puig el diumenge també en declaracions en aquest diari. Un malestar que ara quedarà sense efecte després que la postura de l'ajuntament de Girona, anuncida per Àdam Bertran, deixés sense valor les paraules de Gerard Figueras.