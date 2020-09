El Llagostera i l'Olot ja saben el llarg i enrevessat camí de la nova Segona B

D'aquí a un mes la pilota començarà a rodar a Segona B. Han estat molts els mesos sense activitat i amb el neguit de saber quan i, sobretot, com seria el format de la categoria després que la Federació decidís el curs passat acabar la temporada sense descens. Finalment ahir, la comissió gestora de la Federació va aprovar que el curs comenci el 18 d'octubre i també el nou format, que passa de 80 a 102 equips. Enguany, la Segona B estarà dividida en cinc grups que, al mateix temps, es dividiran en cinc subgrups més cadascun segons criteri geogràfic. Això deixa el Llagostera i l'Olot enquadrats al mateix subgrup 3A que Barça B, Espanyol B, Hospitalet, Prat, Andorra, Nàstic de Tarragona, Cornellà i Lleida. Els d'Oriol Alsina s'estrenaran a casa contra l'Andorra mentre que els garrotxins ho faran al camp del Cornellà.

El nou sistema de competició farà que a partir de la temporada que ve es creï una nova categoria (Primera Divisió RFEF), que estarà per sobre de la Segona B actual, que passarà a dir-se Segona Divisió RFEF. Per sota quedarà la Tercera actual. Aquest format farà que hi hagi equips que perdin dues categories de cop aquesta temporada i passin de Segona B (tercera) a Tercera (cinquena.)



fase regular



La primera fase es jugarà a doble volta (anada i tornada) i tindrà 22 jornades. Els tres primers classificats de cada subgrup passaran a la fase d'ascens a Segona A (Lliga Smartbank). El 4t, 5, 6è i 7è se n'aniran al grup d'ascens a la Primera Divisió RFEF mentre que el vuitè, novè, desè i onzè ho faran a la fase de descens a Tercera.



segona fase



Els tres primers classificats de cada subgrup (30 equips) formaran cinc grups de 6 on s'arrossegaran els punts i gols. Per exemple, si Olot i Llagostera queden entre els tres primers, s'uniran als tres primers del subgrup 3B, contra els quals s'enfrontaran a doble volta (6 partits) i els punts s'afegiran als arrossegats. A partir d'aquí, els tres millors classificats en el còmput total de punts, avançaran a la tercera fase, per pujar a 2a A. També ho farà el millor quart classificat dels cinc grups generats.

tercera fase



Hi arribaran els 16 equips classificats de la segona fase i serà la definitiva per pujar a la Lliga Smartbank. El format d'ascens serà igual que el d'aquest curs passat: eliminatòries a partit i en una única seu. Els partits creuaran els equips que hagin tingut més punts amb els que menys, sempre mirant d'evitar duels entre clubs del mateix grup.



promoció a 1a divisió rfef



Hi haurà 40 equips. Els 4ts, 5ens i 6ens i 7ens dels subgrups inicials s'organitzaran en 5 grups més de 6 equips cadascun. Els dos primers de cada grup es classificaran directament per a la Primera Divisió RFEF, on també hi cauran els 4 descendits de la Lliga Smartbank, els 12 perdedors de la fase d'ascens la Lliga Smartbank i els no classificats de la primera fase per l'ascens.



permànencia a 2a RFEF



Hi participaran els clubs classificats del 8è per avall de cada subgrup de la primera fase, formant nous grups. Els quatre últims i elpitjor tercer d'aquests grups baixaran a Tercera Divisió, l'equivalent a la cinquena categoria.