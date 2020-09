El patinatge de grups de xou ja no es reprendrà fins la temporada que ve

El campionat d'Espanya de grups de xou que s'havia de celebrar entre el 5 i el 8 de desembre va quedar oficialment cancel·lat, per la crisi sanitària, dilluns passat i, d'aquesta manera, es posa definitivament el punt i final a una temporada pràcticament en blanc en el món del patinatge. Les competicions no tornaran fins l'any que ve, sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti, i això obliga als clubs a replantejar-se moltes coses, com ara si el curs que ve mantindran els discs d'aquest 2020, o n'estrenaran de nous. D'entrada la intenció de la Federació Catalana és començar de zero, és a dir, que els equips s'hauran de guanyar l'accés als campionats d'Espanya a través dels provincials i del català. Aquest 2020 el CPA Olot se'ls havia endut tots dos per davant del CPA Girona. El mateix cap de setmana que saltava l'estat d'alarma i el confinament (14-15 de març) s'havia de disputar a Lleida un estatal que va quedar posposat i que, finalment, tampoc s'acabarà disputant al desembre.

Amb la desescalada els clubs van poder començar els entrenaments, això sí, sempre extremant les mesures de seguretat. «Les patinadores arriben amb mascareta a la pista i només se la treuen per entrenar-se», detalla Nuri Soler, tècnica del CPA Girona. A Palau han hagut d'escurçar els horaris de les sessions per permetre la neteja i desinfecció de la pista entre grup i grup, per exemple. Soler assegura que l'anunci de la suspensió de l'estatal «va ser un baixón perquè tenim ganes de competir i no ho podrem fer fins l'any que ve, i tampoc sabem amb quin format ni amb quines condicions».

A Olot també s'han començat a plantejar com enfocaran el curs que ve. El seu director tècnic, Ricard Planiol, diu que la intenció de la Federació Catalana «és començar de zero i, per tant, en certa manera les victòries que vam fer aquest 2020 al català i al gironí no ens hauran servit per a res». En tot cas Planiol diu que «ens ho hem d'agafar com una nova motivació per a tothom», tot i que tampoc té clar si mantindrà el disc del 2020 o en presentarà un de diferent. Des d'ara fins a finals d'any hi haurà alguna competició individual, però els grups de xou estan descartats.