Els penals porten Figueres i Olot fins a la final del Torneig de l'Estany

Figueres i Olot lluitaran avui (21.30) per succeir el Barça B en el palmarès de l'històric Torneig de l'Estany que, respectant les mesures de seguretat per la covid-19, va viure ahir la seva edició número 51 amb dues semifinals que es van decidir a la tanda de penals.

En la primera semifinal, el Figueres de Javi Salamero va sorprendre el Llagostera de Segona B en un duel que es va acabar decidint en la tanda de penals quan Andrés va aturar un llançament de Lucas que eliminava l'equip de Segona B. A la tanda de penals s'hi va arribara gràcies a un gol de Sascha a tres minuts del final, quan més bolcats estaven els d'Oriol Alsina, que va aconseguir neutralitzar l'1-0 marcat per Gabri Vidal tot just començar la segona meitat. En la segona semifinal, el Banyoles també va aconseguir plantar cara a un Segona B com l'Olot i, després que un equip i l'altre no aconseguissin marcar en les diferents oportunitats que van tenir. Ningú aconseguia marcar. Fins que, amb una canonada des de molt lluny, Albert Blázquez va aconseguir superar el porter del Banyole sen el minut 82. Un 0-1 que semblava que li serviria a l'Olot per jugar a la final. Però, a un minut pel final, Moha va aparèixer per marcar amb una gran jugada personal que enviava la segona semifinal als penals (1-1). Allà dues aturades del porter Batalla i un altre penal fallat pel Banyoles van portar l'Olot fins a la final.