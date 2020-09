Alfredo Gutiérrez jugarà al filial del Llevant

El Castelló ha anunciat aquesta tarda que Alfredo Gutiérrez jugarà cedit enguany a l'Atlètic Llevant. El polivalent jugador garrotxí, de 22 anys, va ser traspassat l'estiu passat per l'Olot al conjunt de La Plana. A Castàlia no ha trobat la regularitat que cercava (15 partits) i arran de l'ascens a Segona A, el club castellonenc ha optat per cedir-lo al filial del Llevant.