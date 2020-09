Figueres-Girona B: un derbi explosiu per començar la Lliga de Tercera

El 31 d'octubre de 2004, fa gairebé setze anys, el Girona va arrencar un empat de Vilatenim contra el Figueres (1-1) en l'últim derbi en partit oficial de lliga, a Segona B. Els de Montilivi van acabar baixant a Tercera, tot i que poc després, pujarien a Segona en dos anys, es consolidarien en el futbol professional i arribarien a tastar fins i tot la Primera divisió. La Unió, per la seva banda, es va acabar refundant el 2007 a Tercera Regional per obra i gràcia d'Enric Flix, el president que va traslladar la SAE a Castelldefels i va acabar desactivant-la. El proper 18 d'octubre l'inici de la nova temporada de Tercera arriba amb un explosiu Figueres-Girona B a Vilatenim. Setze anys després de l'última visita del primer equip, serà el filial qui s'enfronti a la Unió, que té a la banqueta un exentrenador i exdirector esportiu del Girona a Segona, Javi Salamero.

El sorteig del calendari va deparar també que els altres representants gironins de la categoria comencin a fora. El Banyoles visitarà l'Horta i el Peralada anirà al camp del Sants. L'1 de novembre hi haurà el derbi Banyoles-Peralada, mentre que el 22 del mateix mes el Girona B rebrà el seu antic filial a Riudarenes (que seguirà sent el camp de joc del filial en l'estrena a Tercera). La primera fase del campionat, que es juga en dos grups d'onze equips, s'acabarà el 28 de març amb els duels Cerdanyola-Girona B, Figueres-Sant Andreu, Vilassar-Peralada i Sant-Banyoles. En la fase posterior es determinarà qui lluita per l'ascens a la Segona divisió RFEF (es crea una categoria nova, prèvia a l'actual Segona B, que passarà a dir-se Primera RFEF), i quins equips han de pugnar per evitar el descens a Primera Catalana.